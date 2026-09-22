A címvédő Lengyelország az elődöntőbe jutott a férfi röplabda Eb-n

Bár a lengyelek az első szett közepén többször is elhúztak négy ponttal, a németek visszakapaszkodtak, de az egyenlítés vagy a fordítás nem sikerült. A folytatás nem hozott szoros játszmát, a címvédő ugyanis négyszer is vezetett már kilenc ponttal, végül nyolccal nyerte a szettet. A harmadikat viszont a németek kezdték jobban, a lengyelek azonban 10:10-nél és 15:15-nél is utolérték ellenfelüket, és lezárták a mérkőzést.

Az elődöntőben a lengyel válogatott a szerdai belga–szlovén párharc győztesével találkozik pénteken.

A másik elődöntőben a franciák szintén pénteken lépnek pályára a szerda esti olasz–finn párharc továbbjutója ellen.

RÖPLABDA

EURÓPA-BAJNOKSÁG, FÉRFIAK

NEGYEDDÖNTŐ

Lengyelország–Németország 3:0 (23, 17, 17)

Korábban játszották

Franciaország–Románia 3:0

Szerdai program

16.00: Belgium–Szlovénia

21.05: Olaszország–Finnország