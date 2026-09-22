Nemzeti Sportrádió

A címvédő Lengyelország az elődöntőbe jutott a férfi röplabda Eb-n

V. J./MTIV. J./MTI
2026.09.22. 19:49
Fotó: IMAGO/Newspix
Címkék
Lengyelország férfi röplabda férfi röplabda Eb Németország
A címvédő lengyel válogatott az elődöntőbe jutott kedden az olasz-bolgár-finn-román közös rendezésű férfi röplabda Európa-bajnokságon.

Bár a lengyelek az első szett közepén többször is elhúztak négy ponttal, a németek visszakapaszkodtak, de az egyenlítés vagy a fordítás nem sikerült. A folytatás nem hozott szoros játszmát, a címvédő ugyanis négyszer is vezetett már kilenc ponttal, végül nyolccal nyerte a szettet. A harmadikat viszont a németek kezdték jobban, a lengyelek azonban 10:10-nél és 15:15-nél is utolérték ellenfelüket, és lezárták a mérkőzést.

Az elődöntőben a lengyel válogatott a szerdai belga–szlovén párharc győztesével találkozik pénteken.

A másik elődöntőben a franciák szintén pénteken lépnek pályára a szerda esti olasz–finn párharc továbbjutója ellen.

RÖPLABDA
EURÓPA-BAJNOKSÁG, FÉRFIAK
NEGYEDDÖNTŐ
Lengyelország–Németország 3:0 (23, 17, 17)
Korábban játszották
Franciaország–Románia 3:0
Szerdai program
16.00: Belgium–Szlovénia
21.05: Olaszország–Finnország

 

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