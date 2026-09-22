Pálinger Katalin: Fontos erőfelmérő és mérföldkő előtt állunk
A közelgő Eurokupa szolgáltatta a legfőbb témát a Magyar Kézilabda-szövetség keddi sajtóeseményén. „Örülök, hogy Bukarestben lesz a négyes döntő, látva a csoportbeosztásunkat az Eb-n, hasznos felkészülés lesz – fogalmazott Ilyés Ferenc, a szövetség elnöke. – Megismerhetjük a romániai kézilabda-hangulatot, és láthatjuk, mi vár ránk az év végi kontinenstornán.”
A sorozat négyes döntőjében a magyar együttes a norvég válogatottal találkozik, a másik ágon a román és a dán csapat méri össze erejét.
Pálinger Katalin, az MKSZ alelnöke felelevenítette, szép emlékekkel utazhat a román fővárosba, hiszen 2000-ben Európa-bajnoki címet nyert. „Fontos győzelmek kötnek Bukaresthez, fontos erőfelmérő és mérföldkő lesz. Lényeges állomása a felkészülésnek, bízom benne, hogy biztató jeleket mutatunk. Számos jó formában lévő játékossal rendelkezünk, nemcsak a mi állapotunkra, hanem az ellenfelekre is kíváncsi vagyok. Remélem, eljön, hogy a mi csapatunk számít majd a legrutinosabbnak egy világeseményen. Figyelem a statisztikákat, az a csapat szokott nyerni, amelynél a legtöbb szám szerepel a válogatottságnál. Azt remélem, hogy évről évre mentálisan és fizikailag is közelebb kerülünk a norvégokhoz” – tette hozzá.
Az MKSZ az új idény előtt elindította a Fantasy Handball játékát, amelyhez több mint 3500-an csatlakoztak már. „A program keretében különböző csapatokat lehet összeállítani a férfi- és a női élvonal kézilabdázói közül a játékosok statisztikái alapján. Ezzel a fejlesztéssel az a célunk, hogy növeljük a sportág ismertségét és szóljunk a fiatalok felé is. Felhasználói szinten a labdarúgás mögött a második helyen állunk, határ a csillagos ég. Jó látni, hogy sokan letöltötték az alkalmazást” – fogalmazott Bencsics Márk, az MKSZ marketing-igazgatóhelyettese.
„A válogatott hete tökéletes lehetőség arra, hogy nyereményjátékot indítsunk. Egy úgynevezett Csibe-futam keretében Faluvégi Dorottya összeállítja az ő csapatát, vele szemben versenghetnek a felhasználók jövő szerdáig, a legjobbakat értékes nyereményekkel jutalmazzuk” – mondta Bencsics.
Az utolsó napirendi pont keretében bemutatták a Storyum zenekar Köztünk nincs határ című, 2024-es szurkolói dalának újrahangszerelt változatát, amelyben 105 zenész – többek között Vikidál Gyula, Zeffer András, Alapi István és Keresztes Ildikó – vállalt szerepet. A dal élőben is elhangzik majd november 5-én Tatabányán a férfiválogatottunk Montenegró elleni Európa-bajnoki selejtezőjén.
NŐI KÉZILABDA EUROKUPA
NÉGYES DÖNTŐ, BUKAREST
ELŐDÖNTŐ, SZOMBAT
13.15: Norvégia–Magyarország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
16.00: Dánia–Románia
HELYOSZTÓ, VASÁRNAP
13.15: a 3. helyért (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
16.00: döntő (Tv: M4 Sport)
A MAGYAR NŐI KÉZILABDA-VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Böde-Bíró Blanka (FTC-Toyota Kovács), Bukovszky Anna (Mol Esztergom), Szemerey Zsófi (Győri Audi ETO KC)
Balszélsők: Hársfalvi Júlia (FTC-Toyota Kovács), Petrus Mirtill (DVSC Skyline)
Balátlövők: Csíkos Luca (Thüringer HC, német), Faragó Lea (Mol Esztergom), Kuczora Csenge (CSM Bucuresti, román)
Irányítók: Kajdon Blanka (Váci NKSE), Simon Petra (FTC-Toyota Kovács), Vámos Petra (Metz Handball, francia)
Beállók: Juhász Kata (DVSC Skyline), Szmolek Apollónia (Mol Esztergom), Tóvizi Petra (DVSC Skyline)
Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC-Toyota Kovács), Papp Nikoletta (CSM Slatina, román)
Jobbszélsők: Faluvégi Dorottya (CSM Bucuresti, román), Kovács Anett (Mol Esztergom)
Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir