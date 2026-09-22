Pálinger Katalin: Fontos erőfelmérő és mérföldkő előtt állunk

A közelgő Eurokupa szolgáltatta a legfőbb témát a Magyar Kézilabda-szövetség keddi sajtóeseményén. „Örülök, hogy Bukarestben lesz a négyes döntő, látva a csoportbeosztásunkat az Eb-n, hasznos felkészülés lesz – fogalmazott Ilyés Ferenc, a szövetség elnöke. – Megismerhetjük a romániai kézilabda-hangulatot, és láthatjuk, mi vár ránk az év végi kontinenstornán.”

A sorozat négyes döntőjében a magyar együttes a norvég válogatottal találkozik, a másik ágon a román és a dán csapat méri össze erejét.

Pálinger Katalin, az MKSZ alelnöke felelevenítette, szép emlékekkel utazhat a román fővárosba, hiszen 2000-ben Európa-bajnoki címet nyert. „Fontos győzelmek kötnek Bukaresthez, fontos erőfelmérő és mérföldkő lesz. Lényeges állomása a felkészülésnek, bízom benne, hogy biztató jeleket mutatunk. Számos jó formában lévő játékossal rendelkezünk, nemcsak a mi állapotunkra, hanem az ellenfelekre is kíváncsi vagyok. Remélem, eljön, hogy a mi csapatunk számít majd a legrutinosabbnak egy világeseményen. Figyelem a statisztikákat, az a csapat szokott nyerni, amelynél a legtöbb szám szerepel a válogatottságnál. Azt remélem, hogy évről évre mentálisan és fizikailag is közelebb kerülünk a norvégokhoz” – tette hozzá.

Pálinger Katalin, Ilyés Ferenc, Faluvégi Dorottya és Golovin Vlagyimir (Fotó: Török Attila)

Az MKSZ az új idény előtt elindította a Fantasy Handball játékát, amelyhez több mint 3500-an csatlakoztak már. „A program keretében különböző csapatokat lehet összeállítani a férfi- és a női élvonal kézilabdázói közül a játékosok statisztikái alapján. Ezzel a fejlesztéssel az a célunk, hogy növeljük a sportág ismertségét és szóljunk a fiatalok felé is. Felhasználói szinten a labdarúgás mögött a második helyen állunk, határ a csillagos ég. Jó látni, hogy sokan letöltötték az alkalmazást” – fogalmazott Bencsics Márk, az MKSZ marketing-igazgatóhelyettese.

„A válogatott hete tökéletes lehetőség arra, hogy nyereményjátékot indítsunk. Egy úgynevezett Csibe-futam keretében Faluvégi Dorottya összeállítja az ő csapatát, vele szemben versenghetnek a felhasználók jövő szerdáig, a legjobbakat értékes nyereményekkel jutalmazzuk” – mondta Bencsics.

Az utolsó napirendi pont keretében bemutatták a Storyum zenekar Köztünk nincs határ című, 2024-es szurkolói dalának újrahangszerelt változatát, amelyben 105 zenész – többek között Vikidál Gyula, Zeffer András, Alapi István és Keresztes Ildikó – vállalt szerepet. A dal élőben is elhangzik majd november 5-én Tatabányán a férfiválogatottunk Montenegró elleni Európa-bajnoki selejtezőjén.