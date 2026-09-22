Golovin Vlagyimir: Mindenkitől a maximum kell a norvégok ellen
Bukarestbe megy a hétvégén a magyar női kézilabda-válogatott, a román főváros ad otthont ugyanis az Eurokupa négyes döntőjének. Golovin Vlagyimir együttese szombaton a norvég válogatottal találkozik az elődöntőben, a másik ágon a házigazda románok a dánokkal mérkőznek meg. Az előzetesen megadott keretben az elmúlt napokban több változás is történt, Albek Anna Achilles-ín-sérülés miatt orvosi beavatkozáson esett át, így nemcsak a két bukaresti meccset, hanem vélhetően az év végi Európa-bajnokságot is kihagyja. A mosonmagyaróvári irányítóra, Kukely Annára sem számíthat a kapitány, helyette Kajdon Blanka kapott meghívót. A váci irányító tavaly tavasszal a brazilok elleni felkészülési találkozón már szerepelt a válogatottban.
Nemzeti együttesünk a pestszentlőrinci BUD Arénában tartott sajtónyilvános tréninget kedd délután, Simon Petráék péntek reggel utaznak Bukarestbe. A jó hangulatú edzésen a bemelegítést követően a labdák is előkerültek – a játékosok legnagyobb örömére.
„Nem volt nehéz összeállítani a keretet, ha megnézzük, évek óta majdnem ugyanazokból építjük a csapatot, máskülönben ez nem is működne – fogalmazott Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány. – Sajnálatos sérülések miatt néhányan kimaradtak, de akiket terveztünk és ismerünk, itt vannak. Két, jelentős erőt képviselő ellenféllel találkozunk a hétvégén, a norvégokkal tavaly is megmérkőztünk, eredményfüggő, hogy vasárnap kivel kerülünk szembe. Akik ezen a tornán rész vesznek, azokkal az Eb-n is összecsapunk, ezért várom már, és kíváncsi vagyok, milyen formában leszünk. A norvégok a világ legjobbjai, de nekünk saját magunkkal kell foglalkoznunk, mindenkinek a maximumot kell nyújtania, hogy nagyon jó mérkőzést játszhassunk.”
A kapitány szerint az északiak elleni tavalyi – a világbajnokság előtti felkészülési időszakban 33–27-re kaptunk ki – találkozón 55 percig partnerek voltunk.
„Volt egy olyan öt percünk, amikor sokat hibáztunk, ezt most nem szabad elkövetni. A norvég válogatott azért erős, mert az ellenfelétől függetlenül minden hibát kihasznál.”
A hétvégén Golovin azzal lenne a leginkább elégedett, ha tenne egy újabb lépést a válogatott.
„Már hosszú ideje együtt vagyunk, azt szeretném látni, hogy a játékunkat tekintve előrelépünk és nem stagnálunk. Védekezésről, támadásról, lerohanásról, lényegében bármiről lehet beszélni, amikor már magas szinten vagy, onnan nagyon nehéz még egy pluszszintet elérni. A legfontosabb, hogy kezdjünk hasonlítani a két évvel ezelőtti Eb-n mutatott teljesítményhez.”
A nyáron légiósnak álló és az FTC-től kölcsönbe a német Thüringer HC-hoz igazoló Csíkos Lucának pluszlöketet ad, hogy a válogatottban szerepelhet.
„Kint mindent meg kellett szoknom, itt viszont ismerek mindenkit. Nagyon nehéz a norvégok ellen játszani, klasszisok szerepelnek náluk, szeretnénk nagyon jó formát mutatni. Ez az első labdás edzésünk, követem azért a magyar bajnokságot is, ahogy látom a többieket, mindenki megfelelő formában van – ha ezt fel tudjuk vinni a pályára, akkor jó mérkőzést játszhatunk. Az a célunk, hogy minél jobb eredményt érjünk el a hétvégén.”
NŐI KÉZILABDA EUROKUPA
NÉGYES DÖNTŐ, BUKAREST
ELŐDÖNTŐ, SZOMBAT
13.15: Norvégia–Magyarország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
16.00: Dánia–Románia
HELYOSZTÓ, VASÁRNAP
13.15: a 3. helyért (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
16.00: döntő (Tv: M4 Sport)
A MAGYAR NŐI KÉZILABDA-VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Böde-Bíró Blanka (FTC-Toyota Kovács), Bukovszky Anna (Mol Esztergom), Szemerey Zsófi (Győri Audi ETO KC)
Balszélsők: Hársfalvi Júlia (FTC-Toyota Kovács), Petrus Mirtill (DVSC Skyline)
Balátlövők: Csíkos Luca (Thüringer HC, német), Faragó Lea (Mol Esztergom), Kuczora Csenge (CSM Bucuresti, román)
Irányítók: Kajdon Blanka (Váci NKSE), Simon Petra (FTC-Toyota Kovács), Vámos Petra (Metz Handball, francia)
Beállók: Juhász Kata (DVSC Skyline), Szmolek Apollónia (Mol Esztergom), Tóvizi Petra (DVSC Skyline)
Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC-Toyota Kovács), Papp Nikoletta (CSM Slatina, román)
Jobbszélsők: Faluvégi Dorottya (CSM Bucuresti, román), Kovács Anett (Mol Esztergom)
Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir