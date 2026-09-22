Golovin Vlagyimir: Mindenkitől a maximum kell a norvégok ellen

Bukarestbe megy a hétvégén a magyar női kézilabda-válogatott, a román főváros ad otthont ugyanis az Eurokupa négyes döntőjének. Golovin Vlagyimir együttese szombaton a norvég válogatottal találkozik az elődöntőben, a másik ágon a házigazda románok a dánokkal mérkőznek meg. Az előzetesen megadott keretben az elmúlt napokban több változás is történt, Albek Anna Achilles-ín-sérülés miatt orvosi beavatkozáson esett át, így nemcsak a két bukaresti meccset, hanem vélhetően az év végi Európa-bajnokságot is kihagyja. A mosonmagyaróvári irányítóra, Kukely Annára sem számíthat a kapitány, helyette Kajdon Blanka kapott meghívót. A váci irányító tavaly tavasszal a brazilok elleni felkészülési találkozón már szerepelt a válogatottban.

Nemzeti együttesünk a pestszentlőrinci BUD Arénában tartott sajtónyilvános tréninget kedd délután, Simon Petráék péntek reggel utaznak Bukarestbe. A jó hangulatú edzésen a bemelegítést követően a labdák is előkerültek – a játékosok legnagyobb örömére.

„Nem volt nehéz összeállítani a keretet, ha megnézzük, évek óta majdnem ugyanazokból építjük a csapatot, máskülönben ez nem is működne – fogalmazott Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány. – Sajnálatos sérülések miatt néhányan kimaradtak, de akiket terveztünk és ismerünk, itt vannak. Két, jelentős erőt képviselő ellenféllel találkozunk a hétvégén, a norvégokkal tavaly is megmérkőztünk, eredményfüggő, hogy vasárnap kivel kerülünk szembe. Akik ezen a tornán rész vesznek, azokkal az Eb-n is összecsapunk, ezért várom már, és kíváncsi vagyok, milyen formában leszünk. A norvégok a világ legjobbjai, de nekünk saját magunkkal kell foglalkoznunk, mindenkinek a maximumot kell nyújtania, hogy nagyon jó mérkőzést játszhassunk.”

A kapitány szerint az északiak elleni tavalyi – a világbajnokság előtti felkészülési időszakban 33–27-re kaptunk ki – találkozón 55 percig partnerek voltunk.

„Volt egy olyan öt percünk, amikor sokat hibáztunk, ezt most nem szabad elkövetni. A norvég válogatott azért erős, mert az ellenfelétől függetlenül minden hibát kihasznál.”