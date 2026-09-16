Nemzeti Sportrádió

Undav kimarad a német válogatott Nemzetek Ligája-keretéből

2026.09.16. 10:31
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Deniz Undav (Fotó: Getty Images)
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Nemzetek Ligája Deniz Undav Jürgen Klopp Németország német labdarúgó-válogatott
A nyári világbajnokságon három gólt szerző Deniz Undav kimarad a német labdarúgó-válogatottból a soron következő Nemzetek Ligája-mérkőzéseken.

A július végén kinevezett Jürgen Klopp szövetségi kaptány egy személyes beszélgetés során közölte a VfB Stuttgart csatárával, hogy nem számít rá a nemzeti csapatban, mivel a frankfurti Jonathan Burkardtot és Younes Ebnoutalibot hívja be a támadósorba.

A harmincéves Undav egyelőre gól nélkül áll a Bundesliga-idényben, eddig négy gólpasszt adott, de 13 válogatott mérkőzésén már kilencszer eredményes volt. A vb-n - még Julian Nagelsmann irányításával - csereként háromszor is betalált, és a Curacao elleni meccs előtt éppen Klopp sürgette, hogy kerüljön a kezdőcsapatba.

A németek jövő csütörtökön Hollandiában lépnek pályára az NL-ben, három nappal később a görögökkel találkoznak, aztán október 1-jén Szerbia, 4-én pedig ismét Görögország következik. A hivatalos kerethirdetésre csütörtökön kerül sor.

 

Nemzetek Ligája Deniz Undav Jürgen Klopp Németország német labdarúgó-válogatott
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