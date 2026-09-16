Undav kimarad a német válogatott Nemzetek Ligája-keretéből

A július végén kinevezett Jürgen Klopp szövetségi kaptány egy személyes beszélgetés során közölte a VfB Stuttgart csatárával, hogy nem számít rá a nemzeti csapatban, mivel a frankfurti Jonathan Burkardtot és Younes Ebnoutalibot hívja be a támadósorba.

A harmincéves Undav egyelőre gól nélkül áll a Bundesliga-idényben, eddig négy gólpasszt adott, de 13 válogatott mérkőzésén már kilencszer eredményes volt. A vb-n - még Julian Nagelsmann irányításával - csereként háromszor is betalált, és a Curacao elleni meccs előtt éppen Klopp sürgette, hogy kerüljön a kezdőcsapatba.

A németek jövő csütörtökön Hollandiában lépnek pályára az NL-ben, három nappal később a görögökkel találkoznak, aztán október 1-jén Szerbia, 4-én pedig ismét Görögország következik. A hivatalos kerethirdetésre csütörtökön kerül sor.