Ökölvívó Eb: Luca-nap a szófiai ringben

A 65 kilós Hámori Luca állt már dobogón korosztályos Eb-n és Európai Játékokon (ezzel szerzett kvótát Párizsra), és áll majd a szófiai Európa-bajnokságon is! Válogatottunk frontembere ugyanis meggyőző különbséggel, az első menetben számoltatva is ellenfelére, 5:0-s pontozással legyőzte a lett Beatrise Rozentalét, és bejutott a négy közé a kontinensviadalon.

„Nem állok itt meg, hiszen az aranyéremért jöttem. Hála istennek ez a mérkőzés már jobban ment, mint az első, bízom benne, hogy a következő még jobb lesz. Egy ismertebb lány lesz az ellenfelem az elődöntőben, készülünk rá és bízom benne, hogy holnap is hasonlóképpen hagyom el a ringet” – mondta a boldog Hámori győzelme után a szövetség videójában.

Hámori ezzel a +80 kg-os Szira Zsófia után a második biztos érmese a magyar csapatnak, az „ismertebb lány” pedig, akivel szerda délután bokszolja az elődöntőjét, a 19 éves lengyel tehetség, Kinga Krówka. Ha Luca így folytatja, nagyon jók az esélyei az Európa-bajnoki döntőre!

Az 51 kilós Horváth Laura tavaly még az U23-asok Európa-bajnokságán mutogatta oroszlánkörmeit a BOK-csarnokban, ott is bejutott a nyolc közé, és ugyanez sikerült neki Szófiában is. Igaz, ismét ez lett a végállomás, ugyanis a német Maxi Klötzer valamennyi pontozónál elvitte a meneteket, és egyhangú pontozással győzött.

Hasonlóan járt Horváth MTK-s klubtársa, Szeleczki Lilla is. Ráth Miklós tanítványa eltökélten lépett ringbe, mint mindig. Az ukránok vb-ezüstérmese, Hanna Ohota ellen a nagyon szoros első menetből jött ki 2:3-ra, ám a folytatásban a sokat megélt, 30 éves rivális vált pontosabbá, és hiába finiselt Szeleczki, végül mind az öt pontozónál az ukrán volt a jobb. Valami azt súgja, utoljára…

Szaka Istvánnak igazi nagyvad jutott a negyeddöntőben, a tavalyi IBA-világbajnok azeri Sübhan Mammedov személyében. Ehhez képest őrületes meccsen, a létező legkisebb különbséggel maradt csak alul a Csepel-Halker-Király Team bunyósa… Aki az első menetet szűken megnyerte, a másodikat ugyanígy elveszítette, és a harmadik felvonásban is csak azért nyomtak a pontozók ide vagy oda, mert mindenképpen dönteniük kellett. És a végén egyetlen árva ponttal az azeri klasszis volt a jobb vagy inkább a szerencsésebb.

Szerda délután éremért bokszol Kuhta Vladiszlava a francia Amina Zidanival és Akilov Pilip (75 kg) az orosz világbajnokkal, Iszmail Mucolgovval, míg a keddi győztes Hámori már az elődöntőjét vívja meg, akárcsak Szira Zsófia (+80 kg) az orosz Kszenyija Olifirenko ellen. A Sport Tv szerdán 22 órától egyórás összefoglalót ad a magyar bunyósok szófiai szerepléséről, illetve a Sport3 (Selekt) streamen élőben is közvetíti az Eb szerdai, csütörtöki és magyar érintettség esetén pénteki küzdelmeit.

ÖKÖLVÍVÁS

EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZÓFIA

Férfiak. Negyeddöntő. 50 kg: Mammedov (azeri)–Szaka István p. gy. (3:2)

Nők. Negyeddöntő. 48 kg: Ohata (ukrán)–Szeleczki Lilla p. gy. (5:0). 51 kg: Klötzer (német)–Horváth Laura p. gy. (5:0). 65 kg: Hámori Luca–Rozentale (lett) p. gy. (5:0)