Nemzeti Sportrádió

Másodszor sem bírt a spanyolokkal a magyar női röplabda-válogatott

K. Z.K. Z.
2026.08.17. 23:33
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Alessandro Chiappini csapatára csütörtökön még vár egy felkészülési meccs (Fotó: Dömötör Csaba, archív)
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Lejátszotta második mérkőzését is a spanyolországi Los Alcázaresben a hétvégén rajtoló Európa-bajnokságra készülő magyar női röplabda-válogatott, amely ezúttal is vereséget szenvedett.

A magyar szövetség hétfőn hozta nyilvánosságra az Európa-bajnokságra utazó csapat hivatalos névsorát. Ahogyan várható volt – és mint lapunk már másfél hete megírta –, ugyanaz a 14 játékos szerepel az Eb-n, aki a csapat belgiumi túráján is részt vett, s aki Spanyolországba is elutazott, hiszen onnan a keret már egyenesen Isztambulba, a kontinenstorna csoportmeccseinek helyszínére repül.

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Alessandro Chiappini szövetségi kapitány ugyanazoknak szavazott bizalmat, akik a felkészülési meccsen is részt vettek.

Szettgyőzelemig jutott a magyar női röplabda-válogatott a spanyolok ellen

A két csapat hétfőn újra összeméri erejét.

Ami a spanyolok elleni hétfői mérkőzést illeti, az első játszmát erőteljesen befolyásolta a házigazdák 4:0-s kezdése, mert ezt követően sokáig tartani tudták biztos vezetésüket. Ugyan a szett végére fel tudtak zárkózni a mieink egyre, az egyenlítés már elmaradt, a hazaiak pedig két szettlabdájukból már az elsőt értékesítették, így összességében a magyarok álmoskás rajtja eldöntötte a végkimenetelt.
Ébresztőnek viszont remek volt, mert a második felvonásban a mieink összeszedték magukat, és átvették a játék irányítását. A szett közepén azonban a házigazdák ledolgozták a hátrányukat és azzal a lendülettel állva is hagyták csapatunkat, majd a második játszmát is „behúzták”.

A harmadik szettben mindent megtett a magyar csapat a szépítésért, sokáig tartotta a lépést a spanyolokkal, de húszhoz érve megint négyre nőtt a különbség. Ebből ugyan hármat sikerült ledolgozni, ám az egyenlítés megint nem jött össze, sőt, három mérkőzéslabdához jutottak a házigazdák, és ezúttal másodikra zárták le a játszmát. Nem sikerült tehát jól a főpróba Alessandro Chiappini csapatának.

A két együttes kedden közös edzésen vesz részt, majd a magyar válogatott szerdán utazik el Isztambulba, ahol csütörtökön még a németekkel is játszik egy edzőmeccset, szombaton pedig már következik a lengyelek elleni első Európa-bajnoki csoportmérkőzés.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Spanyolország–Magyarország 3:0 (22, 21, 22)

 

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