Másodszor sem bírt a spanyolokkal a magyar női röplabda-válogatott
A magyar szövetség hétfőn hozta nyilvánosságra az Európa-bajnokságra utazó csapat hivatalos névsorát. Ahogyan várható volt – és mint lapunk már másfél hete megírta –, ugyanaz a 14 játékos szerepel az Eb-n, aki a csapat belgiumi túráján is részt vett, s aki Spanyolországba is elutazott, hiszen onnan a keret már egyenesen Isztambulba, a kontinenstorna csoportmeccseinek helyszínére repül.
Ami a spanyolok elleni hétfői mérkőzést illeti, az első játszmát erőteljesen befolyásolta a házigazdák 4:0-s kezdése, mert ezt követően sokáig tartani tudták biztos vezetésüket. Ugyan a szett végére fel tudtak zárkózni a mieink egyre, az egyenlítés már elmaradt, a hazaiak pedig két szettlabdájukból már az elsőt értékesítették, így összességében a magyarok álmoskás rajtja eldöntötte a végkimenetelt.
Ébresztőnek viszont remek volt, mert a második felvonásban a mieink összeszedték magukat, és átvették a játék irányítását. A szett közepén azonban a házigazdák ledolgozták a hátrányukat és azzal a lendülettel állva is hagyták csapatunkat, majd a második játszmát is „behúzták”.
A harmadik szettben mindent megtett a magyar csapat a szépítésért, sokáig tartotta a lépést a spanyolokkal, de húszhoz érve megint négyre nőtt a különbség. Ebből ugyan hármat sikerült ledolgozni, ám az egyenlítés megint nem jött össze, sőt, három mérkőzéslabdához jutottak a házigazdák, és ezúttal másodikra zárták le a játszmát. Nem sikerült tehát jól a főpróba Alessandro Chiappini csapatának.
A két együttes kedden közös edzésen vesz részt, majd a magyar válogatott szerdán utazik el Isztambulba, ahol csütörtökön még a németekkel is játszik egy edzőmeccset, szombaton pedig már következik a lengyelek elleni első Európa-bajnoki csoportmérkőzés.
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Spanyolország–Magyarország 3:0 (22, 21, 22)