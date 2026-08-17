Másodszor sem bírt a spanyolokkal a magyar női röplabda-válogatott

Ami a spanyolok elleni hétfői mérkőzést illeti, az első játszmát erőteljesen befolyásolta a házigazdák 4:0-s kezdése, mert ezt követően sokáig tartani tudták biztos vezetésüket. Ugyan a szett végére fel tudtak zárkózni a mieink egyre, az egyenlítés már elmaradt, a hazaiak pedig két szettlabdájukból már az elsőt értékesítették, így összességében a magyarok álmoskás rajtja eldöntötte a végkimenetelt.

Ébresztőnek viszont remek volt, mert a második felvonásban a mieink összeszedték magukat, és átvették a játék irányítását. A szett közepén azonban a házigazdák ledolgozták a hátrányukat és azzal a lendülettel állva is hagyták csapatunkat, majd a második játszmát is „behúzták”.

A harmadik szettben mindent megtett a magyar csapat a szépítésért, sokáig tartotta a lépést a spanyolokkal, de húszhoz érve megint négyre nőtt a különbség. Ebből ugyan hármat sikerült ledolgozni, ám az egyenlítés megint nem jött össze, sőt, három mérkőzéslabdához jutottak a házigazdák, és ezúttal másodikra zárták le a játszmát. Nem sikerült tehát jól a főpróba Alessandro Chiappini csapatának.

A két együttes kedden közös edzésen vesz részt, majd a magyar válogatott szerdán utazik el Isztambulba, ahol csütörtökön még a németekkel is játszik egy edzőmeccset, szombaton pedig már következik a lengyelek elleni első Európa-bajnoki csoportmérkőzés.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Spanyolország–Magyarország 3:0 (22, 21, 22)