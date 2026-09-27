Röplabda: a nők ötödikek, a férfiak nyolcadikok lettek
A magyar női U20-as röplabda-válogatott nyert, a hasonlókorú férfi együttes kikapott a vasárnapi helyosztón az Európa-bajnoki selejtezőtornán.
A női együttes az 5. helyért játszott mérkőzésen 3:0-ra győzött Izrael ellen a szlovéniai Mariborban, és továbbjutott az Eb-selejtező januári, második körébe. A csapatnak
továbbra is megvan az esélye arra, hogy ott legyen a 2027-es korosztályos Európa-bajnokságon.
A férfiak az ausztriai Steinbrunnban a 7. helyért Szlovákiával találkozott, és nagy csatában ötjátszmás mérkőzésen 3:2-re veszített, ezzel a nyolcadik lett. Ez azt jelenti, hogy mivel nem került be az Eb-selejtező következő fordulójába,
nem vehet részt jövőre az U20-as kontinenstornán.
(Kiemelt képünk forrása: Hunvolley/Facebook)
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