Nemzeti Sportrádió

Röplabda: a nők ötödikek, a férfiak nyolcadikok lettek

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2026.09.27. 16:26
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röplabda Ausztria U20-as Eb-selejtező utánpótlás szlovénia utánpótlássport
A magyar női U20-as röplabda-válogatott nyert, a hasonlókorú férfi együttes kikapott a vasárnapi helyosztón az Európa-bajnoki selejtezőtornán.

A női együttes az 5. helyért játszott mérkőzésen 3:0-ra győzött Izrael ellen a szlovéniai Mariborban, és továbbjutott az Eb-selejtező januári, második körébe. A csapatnak

továbbra is megvan az esélye arra, hogy ott legyen a 2027-es korosztályos Európa-bajnokságon.

A férfiak az ausztriai Steinbrunnban a 7. helyért Szlovákiával találkozott, és nagy csatában ötjátszmás mérkőzésen 3:2-re veszített, ezzel a nyolcadik lett. Ez azt jelenti, hogy mivel nem került be az Eb-selejtező következő fordulójába,

nem vehet részt jövőre az U20-as kontinenstornán.

(Kiemelt képünk forrása: Hunvolley/Facebook)

 

röplabda Ausztria U20-as Eb-selejtező utánpótlás szlovénia utánpótlássport
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