Antonelli vette át a vezetést a Red Bull párosa előtt a sepangi utolsó edzésen

A Red Bull remek formában érkezett meg a Bahreini Nagydíjnak otthont adó Sepangba is, hiszen a helyszínen legutóbb, 2017-ben győzelmet arató Max Verstappen futotta meg a pénteki edzésnap leggyorsabb körét. A négyszeres világbajnok mellett a rajtbüntetést kapó csapattársa, Isack Hadjar is remek tempót diktált, és a „vörös bikák” a riválisok figyelmét is magukra irányították. Az élmezőny több tagja is az osztrák csapatot tartotta fő esélyesnek.

A jelentős fejlesztési csomagot hozó Mercedes eközben hátrányban kezdett, és nem találta a megfelelő működési tartományt az autójával, miközben a gumikezelés is komoly fejtörést okozott az összetettet vezető Andrea Kimi Antonelli és az őt 66 pont lemaradással követő George Russell számára. Igaz, ezzel nem voltak egyedül, a teljes mezőnyt nagy kihívás elé állította a nagymértékű gumikopás és a forró idő.

A harmadik gyakorlás elején közel 60 Celsius-fokos aszfalt fogata a versenyzőket, és a többség nem is sietett a pályára, Negyed óra elteltével hatan rendelkeztek mért körrel, ráadásul a Mercedes kettőse, Lewis Hamilton és Verstappan még pályára sem hajtott, amikor 36 perccel a vége előtt Oliver Bearman elhagyott némi alkatrészt az autóról, aminek következtében piros zászlóval meg kellett szakítani a tréninget.

Ekkor a regnáló bajnok, Lando Norris nevével kezdődött az időlista. A britet a csapattárs, Oscar Piastri, Charles Leclerc, Pierre Gasly, valamint a hétvége előtt az Aston Martinnal hosszabbító Fernando Alonso követte a top 5-ben. Az első komolyabb próbálkozások után Antonelli vezérletével a Mercedes kettőse állt az élre, igaz, az „ezüstnyilak” lágy gumin kezdtek, miközben az ellenfelek közül a McLaren és a Red Bull a közepes, míg Leclerc a kemény keveréken fogott munkához.

Noha az utolsó tíz percre fordulva mindenki feltette a hétvégén rendelkezésre álló legpuhább gumit, Antonelli megőrizte a vezetést, így az ő elsőségével zárult az utolsó tréning. Az olaszhoz Verstappen került a legközelebb, a holland hátránya 278 ezred volt, akit a márkatárs, Hadjar követett további 28 század hátránnyal, vagyis a top 3-at több mint fél másodperc választotta szét egymástól.

Az első ötöst Russell és Leclerc egészítette ki, majd Hamilton, Norris, Piastri sorrendben a McLaren párosa, az Azerbajdzsánból 5 rajthelyes büntetést magával hozó, majd Malajziában motorkomponens-csere miatt további hátrasorolást kapó Franco Colapinto, illetve Arvid Lindblad tette teljessé a top 10-et. Alonso meglepetésre a tizenkettedik pozícióban zárt az Aston Martinnal, míg a sort a Cadillac kettőse zárta.

Folytatás 10 órakor az időmérővel.



BAHREINI NAGYDÍJ, A 3. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE 1. Antonelli Mercedes 1:36.302 átlag: 207.210 km/ó 2. Verstappen Red Bull-Ford 1:36.580 0.278 mp h. 3. Hadjar Red Bull-Ford 1:36.860 0.558 4. Russell Mercedes 1:36.912 0.610 5. Leclerc Ferrari 1:37.016 0.714 6. Hamilton Ferrari 1:37.041 0.739 7. Norris McLaren-Mercedes 1:37.161 0.859 8. Piastri McLaren-Mercedes 1:37.366 1.064 9. Colapinto Alpine-Mercedes 1:37.920 1.618 10. Lindblad Racing Bulls-Ford 1:38.084 1.782 11. Bortoleto Audi 1:38.204 1.902 12. Alonso Aston Martin-Honda 1:38.223 1.921 13. Gasly Alpine-Mercedes 1:38.241 1.939 14. Ocon Haas-Ferrari 1:38.252 1.950 15. Lawson Racing Bulls-Ford 1:38.266 1.964 16. Hülkenberg Audi 1:38.356 2.054 17. Bearman Haas-Ferrari 1:38.692 2.390 18. Sainz Williams-Mercedes 1:38.716 2.414 19. Stroll Aston Martin-Honda 1:38.811 2.509 20. Albon Williams-Mercedes 1:39.049 2.747 21. Bottas Cadillac-Ferrari 1:39.931 3.629 22. Pérez Cadillac-Ferrari 1:40.223 3.921