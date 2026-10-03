Nemzeti Sportrádió

Antonelli vette át a vezetést a Red Bull párosa előtt a sepangi utolsó edzésen

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.10.03. 07:40
Antonelli volt a leggyorsabb a sepangi időmérő előtt (Fotó: AFP)
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szabadedzés F1 Bahreini Nagydíj Formula–1 Sepang
Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) volt a leggyorsabb a Formula–1-es Bahreini Nagydíj harmadik szabadedzésén Sepangban. A vb-éllovast Max Verstappen, Isack Hadjar sorrendben a Red Bull kettőse követte, míg az első ötös sorát George Russell (Mercedes) és Charles Leclerc (Ferrari) zárta.

A Red Bull remek formában érkezett meg a Bahreini Nagydíjnak otthont adó Sepangba is, hiszen a helyszínen legutóbb, 2017-ben győzelmet arató Max Verstappen futotta meg a pénteki edzésnap leggyorsabb körét. A négyszeres világbajnok mellett a rajtbüntetést kapó csapattársa, Isack Hadjar is remek tempót diktált, és a „vörös bikák” a riválisok figyelmét is magukra irányították. Az élmezőny több tagja is az osztrák csapatot tartotta fő esélyesnek. 

A jelentős fejlesztési csomagot hozó Mercedes eközben hátrányban kezdett, és nem találta a megfelelő működési tartományt az autójával, miközben a gumikezelés is komoly fejtörést okozott az összetettet vezető Andrea Kimi Antonelli és az őt 66 pont lemaradással követő George Russell számára. Igaz, ezzel nem voltak egyedül, a teljes mezőnyt nagy kihívás elé állította a nagymértékű gumikopás és a forró idő. 

A harmadik gyakorlás elején közel 60 Celsius-fokos aszfalt fogata a versenyzőket, és a többség nem is sietett a pályára, Negyed óra elteltével hatan rendelkeztek mért körrel, ráadásul a Mercedes kettőse, Lewis Hamilton és Verstappan még pályára sem hajtott, amikor 36 perccel a vége előtt Oliver Bearman elhagyott némi alkatrészt az autóról, aminek következtében piros zászlóval meg kellett szakítani a tréninget.

Ekkor a regnáló bajnok, Lando Norris nevével kezdődött az időlista. A britet a csapattárs, Oscar Piastri, Charles Leclerc, Pierre Gasly, valamint a hétvége előtt az Aston Martinnal hosszabbító Fernando Alonso követte a top 5-ben. Az első komolyabb próbálkozások után Antonelli vezérletével a Mercedes kettőse állt az élre, igaz, az „ezüstnyilak” lágy gumin kezdtek, miközben az ellenfelek közül a McLaren és a Red Bull a közepes, míg Leclerc a kemény keveréken fogott munkához. 

Noha az utolsó tíz percre fordulva mindenki feltette a  hétvégén rendelkezésre álló legpuhább gumit, Antonelli megőrizte a vezetést, így az ő elsőségével zárult az utolsó tréning. Az olaszhoz Verstappen került a legközelebb, a holland hátránya 278 ezred volt, akit a márkatárs, Hadjar követett további 28 század hátránnyal, vagyis a top 3-at több mint fél másodperc választotta szét egymástól. 

Az első ötöst Russell és Leclerc egészítette ki, majd Hamilton, Norris, Piastri sorrendben a McLaren párosa, az Azerbajdzsánból 5 rajthelyes büntetést magával hozó, majd Malajziában motorkomponens-csere miatt további hátrasorolást kapó Franco Colapinto, illetve Arvid Lindblad tette teljessé a top 10-et. Alonso meglepetésre a tizenkettedik pozícióban zárt az Aston Martinnal, míg a sort a Cadillac kettőse zárta. 

Folytatás 10 órakor az időmérővel. 
 

BAHREINI NAGYDÍJ, A 3. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE

1.AntonelliMercedes1:36.302átlag: 207.210 km/ó
2.VerstappenRed Bull-Ford1:36.5800.278 mp h.
3.HadjarRed Bull-Ford1:36.8600.558
4.RussellMercedes1:36.9120.610
5.LeclercFerrari1:37.0160.714
6.HamiltonFerrari1:37.0410.739
7.NorrisMcLaren-Mercedes1:37.1610.859
8.PiastriMcLaren-Mercedes1:37.3661.064
9.ColapintoAlpine-Mercedes1:37.9201.618
10.LindbladRacing Bulls-Ford1:38.0841.782
11.BortoletoAudi1:38.2041.902
12.AlonsoAston Martin-Honda1:38.2231.921
13.GaslyAlpine-Mercedes1:38.2411.939
14.OconHaas-Ferrari1:38.2521.950
15.LawsonRacing Bulls-Ford1:38.2661.964
16.HülkenbergAudi1:38.3562.054
17.BearmanHaas-Ferrari1:38.6922.390
18.SainzWilliams-Mercedes1:38.7162.414
19.StrollAston Martin-Honda1:38.8112.509
20.AlbonWilliams-Mercedes1:39.0492.747
21.BottasCadillac-Ferrari1:39.9313.629
22.PérezCadillac-Ferrari1:40.2233.921

 

22. BAHREINI NAGYDÍJ
OKTÓBER 2., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Verstappen  1:37.520
2. szabadedzés1. Leclerc 1:37.528
OKTÓBER 3., SZOMBAT
3. szabadedzés6.30–7.30
Időmérő10.00–11.00
OKTÓBER 4., VASÁRNAP
A verseny (56 kör, 310.417 km) rajtja9.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Szingapúri Nagydíj, Szingapúroktóber 11., 14.00
Amerikai Nagydíj, Austinoktóber 25., 21.00
Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóvárosnovember 1., 21.00

 

 

szabadedzés F1 Bahreini Nagydíj Formula–1 Sepang
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