Antonelli vette át a vezetést a Red Bull párosa előtt a sepangi utolsó edzésen
A Red Bull remek formában érkezett meg a Bahreini Nagydíjnak otthont adó Sepangba is, hiszen a helyszínen legutóbb, 2017-ben győzelmet arató Max Verstappen futotta meg a pénteki edzésnap leggyorsabb körét. A négyszeres világbajnok mellett a rajtbüntetést kapó csapattársa, Isack Hadjar is remek tempót diktált, és a „vörös bikák” a riválisok figyelmét is magukra irányították. Az élmezőny több tagja is az osztrák csapatot tartotta fő esélyesnek.
A jelentős fejlesztési csomagot hozó Mercedes eközben hátrányban kezdett, és nem találta a megfelelő működési tartományt az autójával, miközben a gumikezelés is komoly fejtörést okozott az összetettet vezető Andrea Kimi Antonelli és az őt 66 pont lemaradással követő George Russell számára. Igaz, ezzel nem voltak egyedül, a teljes mezőnyt nagy kihívás elé állította a nagymértékű gumikopás és a forró idő.
A harmadik gyakorlás elején közel 60 Celsius-fokos aszfalt fogata a versenyzőket, és a többség nem is sietett a pályára, Negyed óra elteltével hatan rendelkeztek mért körrel, ráadásul a Mercedes kettőse, Lewis Hamilton és Verstappan még pályára sem hajtott, amikor 36 perccel a vége előtt Oliver Bearman elhagyott némi alkatrészt az autóról, aminek következtében piros zászlóval meg kellett szakítani a tréninget.
Ekkor a regnáló bajnok, Lando Norris nevével kezdődött az időlista. A britet a csapattárs, Oscar Piastri, Charles Leclerc, Pierre Gasly, valamint a hétvége előtt az Aston Martinnal hosszabbító Fernando Alonso követte a top 5-ben. Az első komolyabb próbálkozások után Antonelli vezérletével a Mercedes kettőse állt az élre, igaz, az „ezüstnyilak” lágy gumin kezdtek, miközben az ellenfelek közül a McLaren és a Red Bull a közepes, míg Leclerc a kemény keveréken fogott munkához.
Noha az utolsó tíz percre fordulva mindenki feltette a hétvégén rendelkezésre álló legpuhább gumit, Antonelli megőrizte a vezetést, így az ő elsőségével zárult az utolsó tréning. Az olaszhoz Verstappen került a legközelebb, a holland hátránya 278 ezred volt, akit a márkatárs, Hadjar követett további 28 század hátránnyal, vagyis a top 3-at több mint fél másodperc választotta szét egymástól.
Az első ötöst Russell és Leclerc egészítette ki, majd Hamilton, Norris, Piastri sorrendben a McLaren párosa, az Azerbajdzsánból 5 rajthelyes büntetést magával hozó, majd Malajziában motorkomponens-csere miatt további hátrasorolást kapó Franco Colapinto, illetve Arvid Lindblad tette teljessé a top 10-et. Alonso meglepetésre a tizenkettedik pozícióban zárt az Aston Martinnal, míg a sort a Cadillac kettőse zárta.
Folytatás 10 órakor az időmérővel.
BAHREINI NAGYDÍJ, A 3. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Antonelli
|Mercedes
|1:36.302
|átlag: 207.210 km/ó
|2.
|Verstappen
|Red Bull-Ford
|1:36.580
|0.278 mp h.
|3.
|Hadjar
|Red Bull-Ford
|1:36.860
|0.558
|4.
|Russell
|Mercedes
|1:36.912
|0.610
|5.
|Leclerc
|Ferrari
|1:37.016
|0.714
|6.
|Hamilton
|Ferrari
|1:37.041
|0.739
|7.
|Norris
|McLaren-Mercedes
|1:37.161
|0.859
|8.
|Piastri
|McLaren-Mercedes
|1:37.366
|1.064
|9.
|Colapinto
|Alpine-Mercedes
|1:37.920
|1.618
|10.
|Lindblad
|Racing Bulls-Ford
|1:38.084
|1.782
|11.
|Bortoleto
|Audi
|1:38.204
|1.902
|12.
|Alonso
|Aston Martin-Honda
|1:38.223
|1.921
|13.
|Gasly
|Alpine-Mercedes
|1:38.241
|1.939
|14.
|Ocon
|Haas-Ferrari
|1:38.252
|1.950
|15.
|Lawson
|Racing Bulls-Ford
|1:38.266
|1.964
|16.
|Hülkenberg
|Audi
|1:38.356
|2.054
|17.
|Bearman
|Haas-Ferrari
|1:38.692
|2.390
|18.
|Sainz
|Williams-Mercedes
|1:38.716
|2.414
|19.
|Stroll
|Aston Martin-Honda
|1:38.811
|2.509
|20.
|Albon
|Williams-Mercedes
|1:39.049
|2.747
|21.
|Bottas
|Cadillac-Ferrari
|1:39.931
|3.629
|22.
|Pérez
|Cadillac-Ferrari
|1:40.223
|3.921
|22. BAHREINI NAGYDÍJ
|OKTÓBER 2., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Verstappen 1:37.520
|2. szabadedzés
|1. Leclerc 1:37.528
|OKTÓBER 3., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|6.30–7.30
|Időmérő
|10.00–11.00
|OKTÓBER 4., VASÁRNAP
|A verseny (56 kör, 310.417 km) rajtja
|9.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Szingapúri Nagydíj, Szingapúr
|október 11., 14.00
|Amerikai Nagydíj, Austin
|október 25., 21.00
|Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóváros
|november 1., 21.00