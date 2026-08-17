Női röplabda Eb: három légiós, hét Vasas-játékos, tizenegy Eb-újonc a magyar keretben

A magyar szövetség (MRSZ) hétfőn a közösségi oldalán hozta nyilvánosságra az utazók névsorát, amelyben nincs meglepetés, ugyanis a keretet az a 14 játékos alkotja, aki a múlt heti belgiumi, valamint a vasárnapi és hétfői (mai) spanyolországi felkészülési mérkőzéseken részt vett, illetve részt vesz.

A csapatban három idegenlégiós – Németh Anett, Petrenkó Brigitta, illetve az MRSZ bejelentése alapján a pályafutását a román CSM Bucurestiben folytató Kump Alíz – szerepel, míg a magyar bajnok Vasas Óbudát heten képviselik. A Békéscsabából hárman utazhatnak, a 14. játékos pedig az a nyíregyházi Pampuch Gréta, aki egyben a keret legfiatalabb tagja is. Ő, valamint a Zsombók testvérek tagjai voltak a júliusban U18-as Európa-bajnoki bronzérmet nyerő utánpótlás-válogatottnak.

A júniusi, magyar bronzéremmel zárult Európa-liga-meneteléshez képest Fekete Fanni került be új játékosként a keretbe, amelyben a három évvel ezelőtti magyar Eb-csapatból mindössze hárman, Németh, Kump és Kertész Petra maradtak meg hírmondónak. A többiek mind Európa-bajnoki újoncok.

A viadal pénteken kezdődik, az isztambuli csoportban szereplő magyarok szombaton a lengyelek ellen mutatkoznak be, majd augusztus 24. és 28. között sorrendben a házigazda, címvédő és friss Nemzetek Ligája-győztes törökökkel, illetve a németekkel, a lettekkel és a szlovénokkal csapnak össze a török metropoliszban.

A hatcsapatos csoportokból a legjobb négy jut a nyolcaddöntőbe.

A magyar válogatott Európa-bajnoki kerete

Centerek: Csereklye Zsófia (Vasas Óbuda), Fekete Fanni (Vasas Óbuda), Kump Alíz (CSM Bucuresti, Románia), Zsombók Anna (Vasas Óbuda)

Feladók: Kiss Nóra (Békéscsaba), Petrenkó Brigitta (MOYA Radomka Radom, Lengyelország)

Feladóátlók: Németh Anett (Reale Mutua Chieri, Olaszország), Zsombók Eszter (Vasas Óbuda)

Liberók: Kertész Petra (Békéscsaba), Szalai Anna (Vasas Óbuda)

Ütők: Bozóki-Szedmák Réka (Vasas Óbuda), Kiss Lilla (Vasas Óbuda), Németh Luca (Békéscsaba), Pampuch Gréta (Fatum Nyíregyháza)