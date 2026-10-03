Böröndy Vivien: A pályán kívül és belül is alakulunk

Toszkána tényleg napsütötte, ahogyan a nagyszerű, 2003-as film címében is szerepel – nap mint nap megtapasztalhatja ezt Livornóban Böröndy Vivien, a magyar 3x3-as válogatott kiválósága, aki a nyáron szerződött az olasz élvonalban újonc Libertas Livornóhoz, és hamar megszokta a körülményeket. Az időjárás hasonló ahhoz, amilyen mostanság itthon is, napközben pólós, rövidnadrágos, reggel és este hűvös.

„Volt lehetőségem, hogy hamarabb kimenjek Livornóba, tudtam edzeni, és összekötöttem a kellemeset a hasznossal: mivel idén nem nyaraltam, így kiélveztem az itteni tengerpartot – ecsetelte Böröndy. – Mindennap kondiztam és egyéni képzésre jártam, volt idő az akklimatizálódásra. Folyamatosan, szépen-lassan csatlakozott a többi játékos, nem hirtelen kellett belecsöppennem az újba, megismerhettem a környéket, belaktam az új otthonomat – jó volt ez a forgatókönyv!”

Öt felkészülési meccset játszott a csapat, Böröndy ebből hármon vett részt, az egyiket Schióban játszották, aztán a Derthonával, Sitku-Varga Alíz új klubjával találkoztak szintén idegenben (80–70 lett az ellenfélnek), majd a helyi, vagyis livornói U17-es fiúegyüttessel mérkőztek meg – végre otthon, a nagy csarnokban. A maradék két találkozót akkor játszotta le a Libertas, amikor Böröndy a 3x3-as Európa-bajnokságon szerepelt Antwerpenben.

A hétvégi bajnoki rajt nem akármilyen lesz, gálaszerű első fordulót rendeznek Campobassóban, szombaton és vasárnap három-három meccs lesz terítéken, a Livorno a házigazdával az utolsó párosításban csap össze vasárnap 18.15-kor. A megnyitót péntek este tartották meg.

„Alízék is ott játszanak vasárnap, de két külön hotelben leszünk, úgyhogy nem tudunk együtt »bandázni« – mondta a hátvéd. – Már megnéztük a Campobasso légiósait, hogy mik az erőségeik és hogyan védekezzünk ellenük, milyen figurákra készüljünk. A csapat a belső posztos játékosaira támaszkodik, remekül védekezik, még elemezzük majd néhány edzés és videózás során a játékát. Mi a pályán kívül és belül is alakulunk, dolgozunk keményen. Az alapozásból nehéz következtetéseket levonni, tíz új játékos van velem együtt a keretben, nagyon az elején járunk, de javuló a tendencia, és mindenki megtalálja majd a saját helyét.”

Böröndy Vivien hozzátette, a klubnál annyit mondanak csak, hogy nyerjenek meg minél több meccset, vagyis nem szállnak el, de ő úgy gondolja, szerencsés esetben az ötödik-hatodik hely is összejöhet (ami Európa-kupa-szereplést érne), de előbb fel kell térképezni a bajnokságot, ki milyen erőt képvisel. Illetve nyilván szeretnének részt venni az Olasz Kupában, amihez az alapszakasz felénél a legjobb nyolc között kell állni a 12 csapatos bajnokságban.

Böröndy örömére szolgál, hogy együttese a Sopron Baskethez hasonló gyors tranzíciós játékot igyekszik meghonosítani, ami nyilván szimpatikus neki. Ha az első hét-nyolc másodpercben nem sikerül befejezni a támadást, felállnak és játszanak. Vannak biztató jelek, hogy e stílus eredményes alkalmazására megfelelő a Livorno kerete. A védekezésre nem fektetnek olyan nagy hangsúlyt, de ő keményen beleáll minden körülmények között, mert abból tud erőt és ritmust meríteni.