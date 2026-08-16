Szettgyőzelemig jutott a magyar női röplabda-válogatott a spanyolok ellen

A belgák után egy olyan válogatott ellen folytatta Eb-felkészülését a magyar válogatott, amellyel nagyjából pariban van, sőt, ha az elmúlt két év Európa-liga-helyezéseit nézzük, akkor meg is előzi. Persze egészen más egynapos utazás után pályára lépni idegenben, mint házigazdaként Los Alcázaresben.

Az Európa-bajnokság C-, azerbajdzsáni csoportjában szereplő spanyolokkal 7:7-ig tartották a lépést a mieink, ezután azonban sorozatban négy spanyol pont következett. Szerencsére egy időkérés után sikerült rendezni a sorokat, így 16:15-nél már csak egy pont volt a különbség, 18-nál pedig egyenlíteni is sikerült, majd rögtön a vezetést is átvették Németh Anették. A mieink a végjátékban 22:19-re is vezettek már, és bár ekkor a hazaiak tudtak visszazárkózni egyre, így is két szettlabdája volt a mieinknek, amelyekből már az elsőt sikerült kihasználni.

A második felvonás nagyjából a játszma közepéig szoros volt – többnyire magyar vezetéssel. A spanyolok 11:11 után egy hárompontos sorozattal megléptek, de 16-nál már ismét egyenlő volt az állás. A végjáték viszont ezúttal a házigazdák felé billent: ezúttal nekik volt játszmalabdájuk és nekik is sikerült egyből lezárni a szettet. A harmadik játszma eleje megint kiegyenlített játékot hozott, de a közepén megint a spanyolok percei következtek, hatpontos előnyhöz jutottak. Ez már sok volt, s így a hazaiak sima részsikerrel fordították meg a meccset. Ez a tendencia a negyedik játszmában sem változott – igaz, ekkor már inkább a cserék játszottak a mieinknél –, így végül a hazaiak 3:1-re megnyerték a találkozót. A két csapat hétfőn újra összeméri erejét.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Spanyolország–Magyarország 3:1 (–22, 23, 18, 14)