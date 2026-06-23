Női röplabda-válogatottunk hármat üthet egy csapásra

Három legyet ütött egy csapásra női röplabda-válogatottunk. Azzal ugyanis, hogy százszázalékos teljesítménnyel bejutott az Európa-liga elődöntőjébe, kiharcolta a 2028-as Európa-bajnokságon való részvételt is, ráadásul a kiváló eredményeknek köszönhetően – immár sorozatban tizenegy tétmérkőzés óta veretlen – a legfrissebb világranglistán (amelyet a labdarúgókéhoz hasonlóan vezetnek, de az elmúlt öt év meccsei alapján) is a 23. helyre lépett előre, amivel gyakorlatilag a jövő évi, az Egyesült Államokban és Kanadában sorra kerülő világbajnokságon való részvétel küszöbén áll – 45 év elteltével szerepelhetne újra vb-n a magyar nemzeti együttes.

A mieink sorozatban már a hetedik Eb-részvételükre is készülhetnek, bár a pontos helyszín még nem is ismert, miközben a 2026-os kontinenstornát is majd csak augusztus 21. és szeptember 6. között rendezik meg.

„Azért is örülök, hogy végül a Montenegró és a Koszovó elleni utolsó két alapszakaszmeccset is sikerült három nullára megnyerni és eddig mindössze csak egy játszmát veszítettünk el, mert hosszú távú célunk a világbajnoki kvalifikáció és minden egyes szett számít a rangsorban – mondta Alessandro Chiappini, a női nemzeti csapat olasz szövetségi kapitánya. – A játékkal nem voltam maradéktalanul elégedett, jobb lett volna könnyebben győzni. Elkövettünk kisebb hibákat is, de szerencsére sikerült őket kompenzálni a küzdeni tudásunkkal, az akarásunkkal, mert amikor igazán kellett, a helyén volt a lányok szíve.”

Alessandro Chiappini (Fotó: Árvai Károly)

A szakember azt is elárulta, hogy mostantól minden erejükkel a svédek elleni, szombaton kezdődő elődöntőre készülnek, azonban a továbbiakban már nem edz a válogatottal a keret három fiatalja, Pampuch Gréta, Zsombók Anna és Zsombók Eszter.

„Megállapodásunk értelmében a három játékos mostantól a július 1-jén kezdődő U18-as Európa-bajnokságra tréningező ifjúsági válogatottal készül. Mindhárman óriási tehetségek és a magyar röplabdázás nagy értékei. Amikor pályára léptek a tétmérkőzéseken, bizonyítottak, kritikus szituációkban sem remegett meg a kezük, úgyhogy számítok rájuk a felnőtt Eb-felkészülés során is.”

A csapat a hétfői hazaérkezés után visszautazott Kecskemétre és a szombaton 18 órakor kezdődő első elődöntő helyszínén, a Messzi István Sportcsarnokban tréningezik tovább (a visszavágót július 1-jén játsszák Örebróban). Mindenképpen érdekesnek ígérkezik az El-sorozat pontlistájának két éllovasa, Németh Anett és Isabelle Haak párharca, hiszen tavaly is ők végeztek az élen, igaz, jelenleg a svéd játékos húsz pontos előnyben van. Persze, Németh bizonyára lemondana a pontkirálynői címről, a döntőbe jutásért cserébe.

Természetesen nem mehetünk el szó nélkül férfiválogatottunk teljesítménye mellett sem. Ugyan a rövid felkészülési idő miatt a fonyódi MEVZA-tornán még kissé csikorogtak a fogaskerekek, az Európa-ligában minden várakozást felülmúlva teljesített a fiatal csapat, amely legyőzte Luxemburgot és Azerbajdzsánt (ami azért papírforma-eredménynek számít), s ezt megfejelte Norvégia és az Eb-résztvevő Portugália legyűrésével, ami viszont egyértelműen bravúr. Nagy Péter együttese hat mérkőzéséből négyet nyert meg, ezzel a mérleggel a sorozatban induló 27 válogatott közül a 12. helyen zárt.

Kicsit sajnálhatjuk is, hogy a nemzeti csapatnak ezzel véget ért az idei programja, de bízunk benne, hogy jövőre sikerül hasonló eredményekkel folytatnia szereplését, és talán a 2001 óta tartó rossz sorozat (ekkor szerepelt legutóbb férfiválogatottunk Európa-bajnokságon) is megszakad végre.

RÖPLABDA EURÓPA-LIGA

Az alapszakasz végeredménye, élmezőny

Férfiak: 1. Hollandia 15 pont (15:0-s szettarány), 2. Finnország 15 (15:3), 3. Dánia 17 (18:3), 4. Izrael 14 (15:4), …12. Magyarország 12 (12:7)

Nők: 1. Szlovénia 18 (18:0), 2. Svédország 18 (18:1), 3. Magyarország 18 (18:1), 4. Szlovákia 18 (18:2)