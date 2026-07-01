Nem sikerült kiharcolni a döntőbe jutást női röplabdázóinknak az Európa-ligában

Habár Örebróban közel sem volt olyan forróság, mint szombaton Kecskeméten, ennek ellenére igencsak bágyadtan kezdett válogatottunk. Alessandro Chiappini 6:0-nál már a második idejét is kikérte, mire végre sikerült elmozdulni a nulláról. Sajnos sok köszönet ezután sem volt a mieink játékában, a nyitásfogadás ugyanis teljesen bizonytalan volt, márpedig ennek a sportágnak ez az alapja. Már tíz is volt közte, mire válogatottunk elkezdett éledezni, a végén pedig annak is örülhettek, hogy sikerült kijönni a tízből.

A második felvonást pedig a mieink kezdték jobban, azonban sajnos 6:2-ről gyorsan fordult a kocka, de csapatunk most tartani tudta a lépést a hazaiakkal. A végén azonban így is négy szettlabdájuk volt, amelyből már az elsőt ki is használták. Így már legfeljebb az aranyszettben bízhattunk – a továbbjutáshoz sorozatban négy játszmát kellett volna nyerni.

Bár a harmadik játékrész elején még felvillant egy reménysugár, de az északiak csírájában elfojtották a mieink „szökési kísérleteit”. Meglépniük azonban nekik sem sikerült, így a végjátékban 23:23 is volt az állás. Az első szettlabda a hazaiak előtt adódott, de a magyar csapat nem csak hárította ezt, hanem fordított is, s hiába a svéd időkérés, egyből le tudták zárni a játszmát.

A részsiker azonban kevésnek bizonyult, mert hiába tartották magukat a negyedik játszmában 20:20-ig a mieink, a végén így is két meccslabdája volt a svédeknek, s a másodikat értékesítve megnyerték a mérkőzést.

RÖPLABDA EURÓPA-LIGA, NŐK

ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

SVÉDORSZÁG–MAGYARORSZÁG 3:1 (10, 20, –24, 23)

Örebro, 1050 néző. V: Verrascina (olasz), Kurtiss (lett)

SVÉDORSZÁG: JULEVIK 4, HELLVIG 16, Hindgren 7, I. HAAK 26, A. Haak 9, Andersson 4. Csere: Brink (liberó), Olofsson, Gustafsson. Szövetségi kapitány: Lorenzo Micelli

MAGYARORSZÁG: Csereklye 5, Petrenkó 5, KISS L. 20, Kump 4, NÉMETH A. 22, Bozóki-Szedmák 5.Csere: Kertész (liberó), Nagy-Hegyesi, Orosz, Kiss N., Németh L. Szövetségi kapitány: Alessandro Chiappini

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 6:0, 12:1, 17:4, 21:7, 24:10. 2. játszma: 2:6, 9:7, 13:9, 13:12, 18:14, 20:17, 21:19, 24:20. 3. játszma: 0:3, 5:4, 6:7, 8:10, 12:11, 14:14, 17:15, 17:18, 19:18, 19:21, 22:22, 24:23. 4. játszma: 5:2, 6:7, 12:10, 13:13, 16:13, 17:17, 20:18, 20:20, 24:22

Továbbjutott: Svédország kettős győzelemmel (6:3-as szettarány)

MESTERMÉRLEG

Alessandro Chiappini: – Sem itt, sem a hazai meccsen nem használtuk ki a lehetőségeinket. Az pedig különösen bosszantó, hogy nem vagyunk elég érettek ahhoz, hogy jól kezdjünk egy meccset, az pedig ezen a szinten nem fér bele, hogy a második szett végétől kezdjünk csak úgy játszani, ahogyan tudunk.