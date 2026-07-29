Nemzeti Sportrádió

Kézilabda: győzelemmel kezdték a vb-t az U18-as lányok

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2026.07.29. 13:28
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A magyar ifjúsági leány kézilabda-válogatott magabiztosan legyőzte Tunéziát a romániai U18-as világbajnokságon.

Szerdán megkezdte a szereplést a romániai U18-as világbajnokságon a magyar ifjúsági leány kézilabda-válogatott.

Kun Attila együttese a

Tunézia elleni nyitányon 40–29-re nyert.

A magyar csapat legeredményesebb játékosa a 11 gólig jutó Szigeti Blanka volt.

Fotó: Sasa Pahic Szabo / kolektiff

(Kiemelt kép forrása: MKSZ)

kezilabda utánpótlássport Utánpótlássport.hu
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