Sorozatban tizedszer kapott ki a Valladolid; immár hat meccse nyeretlen a Real Sociedad

Valladolid–Girona 0–1

Jól kezdett a Valladolid, az első negyedórában két góllal is vezethetett volna, de Raúl Moro a bal kapufa mellé lőtt, majd Chuki próbálkozását védte Paulo Gazzaniga. Aztán a másik oldalon Portu talált a hazai kapuba, ám les miatt érvénytelenítették. Volt még mindkét csapatnak helyzete az első félidőben, majd a szünet után ismét a vendéglátó nyomott, ám Anuar Tuhami a lécre bombázott. Ezt követően kezezés miatt majdnem tizenegyest kapott a Valladolid, azonban visszavonták, mivel Alejandro Francés karja a testéhez volt szorítva.

A 72. percben beállt Nikitscher Tamás – a katalánok kispadján pedig ott ült Yaakobishvili Antal, lehetőséget azonban nem kapott –, majd nyolc perccel később hátrányba került a csapata. Egy szabadrúgás után ide-oda pattogott a labda, amely David López elé került, aki remekül centerezett, Christian Stuani pedig ziccerben nem hibázott. Mindent megpróbált a sereghajtó a hajrában, de nem tudott betalálni, így elszenvedte sorozatban a 10. vereségét, s immár 17 bajnoki óta nyeretlen. A Girona gyakorlatilag benn maradt, bár matematikailag még nem vált biztossá, de ebben a fordulóban ez is megtörténhet, ha a Leganés nem nyer.

Real Sociedad–Celta Vigo 0–1

Az első félidő végén előnybe került a Celta Vigo, Borja Iglesias kiugratásával lépett ki ziccerben Alfon, és ugyan az első lövését még védte Álex Remiro, másodjára a szélső már a kapuba talált. A szünet után nyomott a Real Sociedad, több helyzete is volt, és Mikel Oyarzabal közel is járt a gólhoz, ám a fejese után a labda a lécet találta el. Nagy nyomást helyeztek ellenfelükre a baszkok a hajrában, nem tudtak azonban egyenlíteni, így 400 perce gólképtelenek és hat meccse nyeretlenek a bajnokságban. A vigói csapat viszont újabb lépést tett az Európa-liga-indulás felé, megerősítve 7. helyét a tabellán.

Sevilla–Las Palmas 1–0

Meglehetősen szenvedős idénye van a Sevillának, amely a találkozó előtt a 16. helyen állt és nyolc mérkőzés óta nyeretlen volt a bajnokságban – legutóbb március 9-én győzött, a Real Sociedad otthonában 1–0-ra. Az utolsó előtti Las Palmas ellen törhette meg rossz sorozatát az andalúziai csapat, de a Ramón Sánchez Pizjuán Stadionban is igencsak kínlódott. Az 52. percben aztán betaláltak a hazaiak, Álvaro Pascual fejese hullott be a jobb alsóba egy szabadrúgás után. A folytatásban csak gyűrték egymást a felek, a vendégek veszélytelen voltak, a sevillaiak pedig nem tudták lezárni a meccset, pedig Leandro Antonetti ziccerbe is került, ám nagyon gyengén lőtt, egyenesen a kapus ölébe. Jóval több sárga lap volt (12) a 102 perces meccsen, mint kaput eltaláló lövés (6), gól viszont csak egy esett, s a győzelemmel a Sevilla megnyugodhat.

SPANYOL LA LIGA

36. FORDULÓ – keddi mérkőzések

Valladolid–Girona 0–1 (Stuani 80.)

Real Sociedad–Celta Vigo 0–1 (Alfon 44.)

Sevilla–Las Palmas 1–0 (Pascual 52.)

A TOVÁBBI PROGRAM

Szerda

19.00: Alavés–Valencia (Tv: Spíler2)

19.00: Villarreal–Leganés (Tv: Spíler1)

21.30: Real Madrid–Mallorca (Tv: Spíler2)

Csütörtök

19.00: Osasuna–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

19.00: Rayo Vallecano–Real Betis (Tv: Spíler1)

21.30: Espanyol–Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

21.30: Getafe–Athletic Bilbao (Tv: Spíler1)