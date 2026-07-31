Hegyikerékpár: Kiss Nikoletta bronzérmet szerzett a junior Eb-n

Fantasztikus magyar sikerrel, Kiss Nikoletta révén junior Európa-bajnoki bronzéremmel vette kezdetét a hegyikerékpáros kontinensviadal. Rózsa Balázs szövetségi kapitány beszámolója alapján a verseny első napjai a hatalmas öröm mellett komoly küzdelmeket, technikai kihívásokat és bukásokat is hoztak a rendkívül gyors, pörgős pályán – írja a bringasport.hu.

A junior lányoknál a 40 fő alatti indulói létszám miatt – a fiúk kategóriájával ellentétben – nem volt szükség selejtezőre. A döntőben Kiss Nikoletta elképesztő formát mutatott. A rajt után azonnal megragadt az élmezőnyben, és a futam során végig a dobogót érő helyek egyikén haladt. Bár a cseh Barbara Bukovska rajt-cél győzelmet aratott, a magyar induló hatalmasat csatázott a svájci Shana Huberral a második-harmadik helyért. A svájci rivális a hajrában tudott újítani, de

Kiss így is tökéletesen menedzselte a futamot és lett Európa-bajnoki bronzérmes.

(Kiemelt képünkön jobbra: Kiss Nikoletta Forrás: bringasport.hu)