Nemzeti Sportrádió

Hegyikerékpár: Kiss Nikoletta bronzérmet szerzett a junior Eb-n

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
2026.07.31. 13:18
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utánpótlás kerékpársport utánpótlássport
Kiss Nikoletta bronzérmet szerzett a hegyikerékpárosok junior Európa-bajnokságának nyitónapján.

Fantasztikus magyar sikerrel, Kiss Nikoletta révén junior Európa-bajnoki bronzéremmel vette kezdetét a hegyikerékpáros kontinensviadal. Rózsa Balázs szövetségi kapitány beszámolója alapján a verseny első napjai a hatalmas öröm mellett komoly küzdelmeket, technikai kihívásokat és bukásokat is hoztak a rendkívül gyors, pörgős pályán – írja a bringasport.hu.

A junior lányoknál a 40 fő alatti indulói létszám miatt – a fiúk kategóriájával ellentétben – nem volt szükség selejtezőre. A döntőben Kiss Nikoletta elképesztő formát mutatott. A rajt után azonnal megragadt az élmezőnyben, és a futam során végig a dobogót érő helyek egyikén haladt. Bár a cseh Barbara Bukovska rajt-cél győzelmet aratott, a magyar induló hatalmasat csatázott a svájci Shana Huberral a második-harmadik helyért. A svájci rivális a hajrában tudott újítani, de

Kiss így is tökéletesen menedzselte a futamot és lett Európa-bajnoki bronzérmes.

(Kiemelt képünkön jobbra: Kiss Nikoletta Forrás: bringasport.hu)

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