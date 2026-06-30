Nemzeti Sportrádió

Röplabda: jó formában kezdi meg az Eb-t az U18-as leányválogatott

H. B. utanpotlassport.huH. B. utanpotlassport.hu
2026.06.30. 19:38
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U18-as leányválogatott u18-as leány Európa-bajnokság röplabda utánpótlás Kőnig Gábor utánpótlássport
Szerdán a görögök ellen kezdi meg szereplését az U18-as leány röplabda-válogatott a lett, litván közös rendezésű korosztályos Európa-bajnokságon.

Mint arról beszámoltunk, tökéletesen sikerült a főpróba az U18-as leány röplabda-válogatottnak az Európa-bajnokság előtt. Kőnig Gábor együttese az érdi Héraklész-kupán kétszer is 3:0-ra verte a spanyol U18-asokat, míg a szlovák U20-asokat előbb 3:0-ra, majd 3:1-re múlta felül, így a magyar lányok négy önbizalom-növelő sikerrel a háta mögött vághatnak neki a szerdán rajtoló kontinensviadalnak. 

A mieink – akik a litvániai csoportba kerültek – ellenfelei a következő válogatottak lesznek a 16 csapatos Eb-n: Bulgária, Litvánia, Németország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Finnország. A két nyolcas csoportból az első két-két helyezett folytatja majd az elődöntőben, a többi csapatot rangsorolják a csoportkörben elért eredmények alapján.

 – mondta az esélyekről Kőnig Gábor az Utánpótlássportnak. – A görög csapat szinte minden egyes nagy tornán amolyan sötét ló, a bolgárok a regnáló világbajnokok a korosztályban, a franciák nagyon magas szerkezetű csapatot tudnak pályára küldeni, a finnek abszolúte feljövőben vannak, a németeket pedig szintén nem kell bemutatni, rendre az élmezőnybe tartoznak. A hollandok kicsit hullámzóak általában, egyszer az adott évjáratuk bombaerős, a másik évben viszont gyengébbek. A házigazda litvánokat ismerjük a legkevésbé, de ellenük sem lesz sétagalopp. Bizakodó vagyok, látom a potenciált a csapatban, hogy jók lehetünk az Eb-n.

A tavalyi U16-os Eb-n ötödik helyen végeztünk a csoportunkban, ami összesítésben tizedik helyet jelentett, mindezt úgy, hogy az utolsó csoportmeccsünk előtt még az elődöntőbe jutásra is megvolt az esélyünk. Azt gondolom, most is hasonlóan szoros lesz a mezőny, és nünanszok fognak dönteni a helyezésekről.

Remélem, a legszűkebb élmezőnyhöz is közel kerülhetünk, és akár meglepetést tudunk okozni." 

Forrás: Héraklész Program/Facebook

Az U18-asok keretéből hárman – Pampuch Gréta, Zsombók Anna és Zsombók Eszter – már a felnőtt nemzeti csapatban is bemutatkoztak, és az elmúlt hetekben rendszeresen szóhoz jutottak a „nagyok” között a felkészülési meccseken, a MEVZA-tornán, illetve az Európa-ligában is.

Szerdán 11:30-tól a görögök ellen játsszák az első csoportmeccsüket a magyar lányok a litvániai Siauliai városában.

Az U18-as leányválogatott Eb-kerete:
Horváth Emma (center), Szombathelyi Sportiskola
Szüle Anna (libero), UTE
Zsombók Anna (center), Vasas Sc
Sánta Laura (ütő), Vasas Sc
Szabados Emma (feladó), UTE
Kling Dóra (ütő), UTE
Pampuch Gréta (ütő), Fatum Nyíregyháza
Hámori Panka (ütő), SMAFC
Ilonka-Kalla Sára (center), BRSE
Sándor Nóra (feladó), Vasas Sc
Bite Adél (center), Vasas Sc
Vértes Luca (libero), Vasas Sc
Zsombók Eszter (feladó átló), Vasas Sc
Kecskés Dóra (feladó átló), Vasas Sc

Szakmai stáb:
Kőnig Gábor Márk (szövetségi edző)
Bedőcs Gergely (másodedző)
Sitku Renáta (másodedző/fizio)
Horváth Márton György (masszőr)
Makra Zoltán (erőnléti edző)
Batári Csaba (statisztikus)
Horváth Ákos Márton (technikai vezető)
U18-as leány Európa-bajnokság
Lettország (Riga) és Litvánia (Siauliai), július 1-12.

A program:
Július 1., szerda
11:30 Magyarország – Görögország

Július 2., csütörtök
16:30 Litvánia – Magyarország

Július 3., péntek
19:00 Magyarország – Finnország

Július 5., vasárnap
14:00 Magyarország – Franciaország

Július 6., hétfő
14:00 Magyarország – Hollandia

Július 8., szerda
11:30 Magyarország – Németország

(Kiemelt kép forrása: Héraklész Program/Facebook)

U18-as leányválogatott u18-as leány Európa-bajnokság röplabda utánpótlás Kőnig Gábor utánpótlássport
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