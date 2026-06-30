Röplabda: jó formában kezdi meg az Eb-t az U18-as leányválogatott

Mint arról beszámoltunk, tökéletesen sikerült a főpróba az U18-as leány röplabda-válogatottnak az Európa-bajnokság előtt. Kőnig Gábor együttese az érdi Héraklész-kupán kétszer is 3:0-ra verte a spanyol U18-asokat, míg a szlovák U20-asokat előbb 3:0-ra, majd 3:1-re múlta felül, így a magyar lányok négy önbizalom-növelő sikerrel a háta mögött vághatnak neki a szerdán rajtoló kontinensviadalnak.

A mieink – akik a litvániai csoportba kerültek – ellenfelei a következő válogatottak lesznek a 16 csapatos Eb-n: Bulgária, Litvánia, Németország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Finnország. A két nyolcas csoportból az első két-két helyezett folytatja majd az elődöntőben, a többi csapatot rangsorolják a csoportkörben elért eredmények alapján.

Kifejezetten erős csoportba kerültünk, nehéz ellenfelekből akad bőven

– mondta az esélyekről Kőnig Gábor az Utánpótlássportnak. – A görög csapat szinte minden egyes nagy tornán amolyan sötét ló, a bolgárok a regnáló világbajnokok a korosztályban, a franciák nagyon magas szerkezetű csapatot tudnak pályára küldeni, a finnek abszolúte feljövőben vannak, a németeket pedig szintén nem kell bemutatni, rendre az élmezőnybe tartoznak. A hollandok kicsit hullámzóak általában, egyszer az adott évjáratuk bombaerős, a másik évben viszont gyengébbek. A házigazda litvánokat ismerjük a legkevésbé, de ellenük sem lesz sétagalopp. Bizakodó vagyok, látom a potenciált a csapatban, hogy jók lehetünk az Eb-n.

Bízom benne, hogy minden riválisunkkal jó meccset játszunk majd, sikerül minél több győzelmet begyűjteni, és ennek köszönhetően minél feljebb végezni a rangsorban a csoporton belül.

A tavalyi U16-os Eb-n ötödik helyen végeztünk a csoportunkban, ami összesítésben tizedik helyet jelentett, mindezt úgy, hogy az utolsó csoportmeccsünk előtt még az elődöntőbe jutásra is megvolt az esélyünk. Azt gondolom, most is hasonlóan szoros lesz a mezőny, és nünanszok fognak dönteni a helyezésekről.

Nagyon boldog lennék, ha ismét sikerülne olyan pozícióba küzdeni magunkat, hogy a záró forduló előtt még valódi esélyünk legyen a négy közé kerülésre.

Remélem, a legszűkebb élmezőnyhöz is közel kerülhetünk, és akár meglepetést tudunk okozni."

Forrás: Héraklész Program/Facebook

Az U18-asok keretéből hárman – Pampuch Gréta, Zsombók Anna és Zsombók Eszter – már a felnőtt nemzeti csapatban is bemutatkoztak, és az elmúlt hetekben rendszeresen szóhoz jutottak a „nagyok” között a felkészülési meccseken, a MEVZA-tornán, illetve az Európa-ligában is.

Szerdán 11:30-tól a görögök ellen játsszák az első csoportmeccsüket a magyar lányok a litvániai Siauliai városában.

Az U18-as leányválogatott Eb-kerete:

Horváth Emma (center), Szombathelyi Sportiskola

Szüle Anna (libero), UTE

Zsombók Anna (center), Vasas Sc

Sánta Laura (ütő), Vasas Sc

Szabados Emma (feladó), UTE

Kling Dóra (ütő), UTE

Pampuch Gréta (ütő), Fatum Nyíregyháza

Hámori Panka (ütő), SMAFC

Ilonka-Kalla Sára (center), BRSE

Sándor Nóra (feladó), Vasas Sc

Bite Adél (center), Vasas Sc

Vértes Luca (libero), Vasas Sc

Zsombók Eszter (feladó átló), Vasas Sc

Kecskés Dóra (feladó átló), Vasas Sc



Szakmai stáb:

Kőnig Gábor Márk (szövetségi edző)

Bedőcs Gergely (másodedző)

Sitku Renáta (másodedző/fizio)

Horváth Márton György (masszőr)

Makra Zoltán (erőnléti edző)

Batári Csaba (statisztikus)

Horváth Ákos Márton (technikai vezető)

U18-as leány Európa-bajnokság

Lettország (Riga) és Litvánia (Siauliai), július 1-12.



A program:

Július 1., szerda

11:30 Magyarország – Görögország



Július 2., csütörtök

16:30 Litvánia – Magyarország



Július 3., péntek

19:00 Magyarország – Finnország



Július 5., vasárnap

14:00 Magyarország – Franciaország



Július 6., hétfő

14:00 Magyarország – Hollandia



Július 8., szerda

11:30 Magyarország – Németország

(Kiemelt kép forrása: Héraklész Program/Facebook)