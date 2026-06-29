Női röplabda Extraliga: Megvan, mikor rajtol az új idény

A nyitó kör leginkább várt összecsapására a somogyi vármegyeszékhelyen kerül sor, ahol a legutóbb bajnoki ezüstérmes KNRC a Magyar Kupában második Fatum Nyíregyházát fogadja.

Az első napon a címvédő Vasas Óbuda a Szent Benedek RA-t látja vendégül. Annak a találkozónak az érdekessége, hogy így - amint azt a fővárosi együttes közösségi oldala kiemelte - akárcsak öt évvel ezelőtt a görög Jannisz Atanaszopulosz, úgy a helyére érkezett olasz vezetőedző, Luca Bucaioni is a balatonfürediek ellen mutatkozik be tétmérkőzésen a piros-kékek kispadján. Atanaszopulosz első meccsét ugyan 3–2-re elveszítette a Vasassal, de ezt követően öt idény alatt a magyar bajnokságot ötször, a Magyar Kupát négyszer nyerte meg, egyszer-egyszer aranyérmes lett a Közép-európai Ligában és a Közép-európai Szuperkupában, valamint a CEV Kupából és az MK-ból is van egy-egy bronzérme. A szakembert négyszer választották az Év edzőjének Magyarországon, ahol - a nemzetközi összecsapásokat nem számolva - az összesített mérlege 137 győzelem mellett mindössze nyolc vereség volt.

A 2026/27-es idény nyitókörében a TFSE Békéscsabán vendégszerepel majd, s rendeznek egy UTE-MÁV Előre összecsapást is. Az újonc Veszprém az első körben szabadnapos lesz a kilencsapatos bajnokságban.

Az alapszakasz február 6-ig, az idény - melynek végén a nyolcadik és a kilencedik helyezett búcsúzik - május elejéig tart.