Nemzeti Sportrádió

Női röplabda Extraliga: Megvan, mikor rajtol az új idény

2026.06.29. 11:35
null
Földi ImreOktóberben indult az új idény (Fotó: Földi Imre)
Címkék
röplabda Vasas Óbuda női Extraliga
Október közepén, a 10-ei hétvégén indul a női röplabda Extraliga új idénye: az első fordulóban Kaposvár-Nyíregyháza rangadót is rendeznek.

A nyitó kör leginkább várt összecsapására a somogyi vármegyeszékhelyen kerül sor, ahol a legutóbb bajnoki ezüstérmes KNRC a Magyar Kupában második Fatum Nyíregyházát fogadja.

Az első napon a címvédő Vasas Óbuda a Szent Benedek RA-t látja vendégül. Annak a találkozónak az érdekessége, hogy így - amint azt a fővárosi együttes közösségi oldala kiemelte - akárcsak öt évvel ezelőtt a görög Jannisz Atanaszopulosz, úgy a helyére érkezett olasz vezetőedző, Luca Bucaioni is a balatonfürediek ellen mutatkozik be tétmérkőzésen a piros-kékek kispadján. Atanaszopulosz első meccsét ugyan 3–2-re elveszítette a Vasassal, de ezt követően öt idény alatt a magyar bajnokságot ötször, a Magyar Kupát négyszer nyerte meg, egyszer-egyszer aranyérmes lett a Közép-európai Ligában és a Közép-európai Szuperkupában, valamint a CEV Kupából és az MK-ból is van egy-egy bronzérme. A szakembert négyszer választották az Év edzőjének Magyarországon, ahol - a nemzetközi összecsapásokat nem számolva - az összesített mérlege 137 győzelem mellett mindössze nyolc vereség volt.

A 2026/27-es idény nyitókörében a TFSE Békéscsabán vendégszerepel majd, s rendeznek egy UTE-MÁV Előre összecsapást is. Az újonc Veszprém az első körben szabadnapos lesz a kilencsapatos bajnokságban.

Az alapszakasz február 6-ig, az idény - melynek végén a nyolcadik és a kilencedik helyezett búcsúzik - május elejéig tart.

röplabda Vasas Óbuda női Extraliga
Legfrissebb hírek

Női röplabda Európa-liga: Szombaton és jövő szerdán játssza elődöntőjét a magyar válogatott

Röplabda
2026.06.22. 12:25

Röplabda: a Kunhegyes és a Vasas lett az U13-as bajnok

Utánpótlássport
2026.06.15. 20:34

Bozóki-Szedmák Réka: Mindenki nagy lendületet tudott a pályára hozni

Röplabda
2026.06.15. 08:48

Izgalmas mérkőzésen győzte le a női röplabda-válogatott Horvátországot

Röplabda
2026.06.14. 20:36

Női röplabda Európa-liga: horvát győzelem az észtek ellen Kecskeméten

Röplabda
2026.06.13. 18:18

Röplabda: domináltak a kecskeméti fiúk az U17-es országos döntőben

Utánpótlássport
2026.06.11. 20:32

Röplabda: a Kecskeméti Sportiskola nyerte az U17-es fiúbajnokságot

Utánpótlássport
2026.06.08. 13:16

Röplabda: a BRSE nyerte az U17-es leánybajnokságot

Utánpótlássport
2026.06.07. 19:25
Ezek is érdekelhetik