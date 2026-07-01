Nemzeti Sportrádió

Észtországba szerződött Pesti Marcell válogatott röplabdázó

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.07.01. 15:47
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Pesti Marcell (Fotó: Dömötör Csaba, archív)
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magyar röplabda-válogatott MÁV Előre Pesti Marcell röplabda átigazolás
Pesti Marcell válogatott röplabdázó az észt élvonalbeli Selver x TalTech csapatában folytatja pályafutását.

A magyar szövetség közösségi oldalának szerdai bejegyzése szerint a feladóátló poszton szereplő játékos az elmúlt négy idényben a MÁV Előre meghatározó tagja volt, és kulcsszerepet vállalt a székesfehérvári klub történetének első bajnoki címében és Magyar Kupa-győzelmében.

A 26 éves sportoló korábban megfordult Szlovéniában, Hollandiában és Cipruson is.

A tallinni Selver x TalTech bronzérmes volt az észt élvonal előző idényében.
 

 

magyar röplabda-válogatott MÁV Előre Pesti Marcell röplabda átigazolás
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