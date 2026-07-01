Észtországba szerződött Pesti Marcell válogatott röplabdázó

A magyar szövetség közösségi oldalának szerdai bejegyzése szerint a feladóátló poszton szereplő játékos az elmúlt négy idényben a MÁV Előre meghatározó tagja volt, és kulcsszerepet vállalt a székesfehérvári klub történetének első bajnoki címében és Magyar Kupa-győzelmében.

A 26 éves sportoló korábban megfordult Szlovéniában, Hollandiában és Cipruson is.

A tallinni Selver x TalTech bronzérmes volt az észt élvonal előző idényében.

