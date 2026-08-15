Venyercsán Bence: Nem éreztem, hogy bármit máshogy csinálnék, mint korábban

A 30 tagú mezőny legerősebb nevezési idejével állhatott oda a maratoni gyaloglás rajtjába Venyercsán Bence. Ezen a távon eddig relatív kevés nagy versenyt rendeztek, de a 3:03:45-ös tavaszi eredménye mindenképp bizakodásra adott okot, hogy szombaton reggel történelmi eseménynek lehetünk szemtanúi Birminghamben.

Az Európa-bajnoki futam reggel fél nyolckor vette kezdetét, és sokáig a magyar gyalogló tervei szerint zajlott a verseny. Az első óra után ő állt az élen, ám két rutinos riválisát, a spanyol Miguel Ángel Lópezt és az olasz Massimo Stanót hiba lett volna leírni. A verseny maradék kétharmadában be is bizonyították, hogy miért tartoznak napjaink legjobbjai közé, ahová az elmúlt években óriási munkával Venyercsán is elkezdte felküzdeni magát.

„Nagyon sok munkát raktam a felkészülésbe és nagyon jó állapotban érkeztem ide. Előzetesen pedig úgy voltam vele, hogy ha azt a tempót tudom hozni, amit terveztem, akkor azzal valahol az élmezőnyben lesz a helyem. A verseny elején, pár kör után a többiek nagyon lazáztak még, ezért megnéztem, hogy egy gyors, de mégis laza irammal mire megyek. Szerencsére sikerült megtalálnom egy viszonylag stabil tempót, egy olyat, amit ez a pálya engedett” – mondta a verseny első feléről Venyercsán Bence.

A 30 éves magyar még 26 kilométernél is az élen állt, de közben kapott két figyelmeztetést is, aminek következtében óvatosabbra kellett fognia. Előbb López érte őt utol, majd Stano, de sokáig úgy nézett ki, hogy egyikük sem tudja őt leszakítani. Ez végül az olasznak sikerült, de ő ugyanígy tudott tenni a spanyollal. A 40. kilométernél a különbség állandósulni látszott, majd jött a sokk: egy kilométerrel a vége előtt a versenybírók jelezték Venyercsánnak, hogy harmadszor is megintik, ami négy perces büntetéssel járt. Ha azt vesszük, hogy az ekkor negyedik francia Aurélien Quinion már másfél-két percre volt tőle, ezzel egy biztos éremtől fosztották meg legjobbunkat…