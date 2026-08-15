Nemzeti Sportrádió

U20-as világbajnok és Magyar Kupa-győztes védőt igazolt a Kispest-Honvéd – hivatalos

R. P.R. P.
2026.08.15. 20:55
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Fotó: honvedfc.hu
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Olekszandr Szafronov ZTE Kispest-Honvéd FC
A labdarúgó NB I-ben szereplő Kispest-Honvéd a hivatalos holnapján bejelentette, hogy szerződtette Olekszandr Szafronovot, az U20-as világbajnok és Magyar Kupa-győztes védőt.

Szafronov Ukrajnában a Dnipróban, Észtországban, Lendván és a román élvonalban is játszott. Az U20-as vb-címét 2019-ben szerezte meg. Az NB I-ben 55-ször játszott a ZTE-ben, amellyel 2023-ban lett kupagyőztes.

„Nem sokat gondolkoztam, hogy elfogadjam a Honvéd ajánlatát, amely egy óriási tradíciókkal bíró klub. Szeretnék a segítségére lenni a csapatnak. A magyar bajnokságban szerettem futballozni, örülök, hogy visszatérhetek az NB I-be, ráadásul egy olyan klubnál tehetem ezt meg, amely jelentős szurkolótáborral bír. A védelemben több poszton is bevethető vagyok, középhátvédként és jobbhátvédként is. Alig várom, hogy pályára léphessek” – nyilatkozta Szafronov a kispestiek közleményében.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KISPEST-HONVÉDNÁL
Érkezők: Adi Alic (bosnyák, FK Szileksz Kratovo – Észak-Macedónia), Deian Boldor (román, ETO FC, szabadon igazolhatóként), Asier García (Asier García Granda, spanyol, Racing Santander – Spanyolország), Pablo García (Pablo García Ruiz, spanyol, Arenas Club de Getxo – Spanyolország, szabadon igazolhatóként), Osman Hadzikic (bosnyák-osztrák, Slaven Belupo – Horvátország), Szamosi Ádám (Diósgyőri VTK, kölcsön után végleg), Olekszandr Szafronov (ukrán, Unirea Slobozia – Románia, szabadon igazolhatóként)
Kölcsönbe érkezők: – 
Kölcsönből visszatérő: Somogyi Ádám (Videoton FC Fehérvár)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: 
Kiszemeltek:
Távozók: Csilus Tamás (1908 SZAC Budapest), Földi Dominik (szabadon igazolható), Gáspár Dávid (Újpest FC), Ihrig-Farkas Sebestyén (szabadon igazolható), Kesztyűs Barna (szabadon igazolható), Kocsis Gergely (ESMTK), Nyers Ádám (MTK Budapest), Rácz Gergő (Paksi FC), Simon Benedek (szabadon igazolható), Ujváry Ferenc (Újpest FC), Varga Kevin (szabadon igazolható)
Kölcsönbe távozó: Balázs Teó (Videoton FC Fehérvár), Kovács Erik (Videoton FC Fehérvár)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Szamosi Ádám (Olaszország)

 

Olekszandr Szafronov ZTE Kispest-Honvéd FC
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