Márton Richárd ezüstérmes lett 200 méter pillangón az úszó Európa-bajnokságon
FÉRFI 200 M PILLANGÓ
Mindkét magyar egyéni csúccsal került be a fináléba, Kós élete addigi legjobbját (1:56.01) majdnem egy másodperccel megjavítva 1:55.13 perccel a negyedik lett összesítésben, Márton pedig hároméves rekordját (1:54.54) átadva a múltnak 1:54.47-tel a második legjobb idővel készülhetett.
Kós a döntőben is nagyon bekezdett, ezúttal még 100-nál is elsőként fordult, Marchand a harmadik hosszon sem tudta leszakítani nagyon magáról, de az utolsó fordulóra már biztosnak tűnt győzelme. Kós a hajrára elfáradt, mindeközben érkezett Márton a tőle szokásos hajrával, tempóról tempóra jött fel, és 1:54.06 perces egyéni csúccsal csapott célba másodikként. A hatodikként záró Kós ugyancsak tovább javította élete legjobbját (1:54.89).
FÉRFI 50 M GYORS
Milák Kristóf a középdöntő második futamában a negyedik helyen zárt, és összesítésben az ötödik idővel (21.58) jutott be a vasárnapi döntőbe.
VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, SAINT-DENIS
ÚSZÁS
Férfi 200 m pillangó
Európa-bajnok: Léon Marchand (Franciaország) 1:51.72
2. Márton Richárd (Magyarország) 1:54.06
3. Aposztolosz Sziszkosz (Görögország) 1.54.13
…
6. Kós Hubert (Magyarország) 1:54.89
A TOVÁBBI PROGRAM
19.52: női 200 m pillangó, középdöntő (Kertész Boróka)
20.02: férfi 200 m vegyes, középdöntő (Kós Hubert)
20.12: női 100 m hát, DÖNTŐ
20.18: férfi 100 m hát, középdöntő
20.47: 4x200 m mix gyorsváltó, DÖNTŐ