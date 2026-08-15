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Márton Richárd ezüstérmes lett 200 méter pillangón az úszó Európa-bajnokságon

K. Zs.K. Zs.
2026.08.15. 18:39
Márton Richárd a döntőben (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)
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Márton Richárd úszás Kós Hubert
Márton Richárd ezüstérmet szerzett, Kós Hubert a 6. helyen végzett férfi 200 méteres pillangóúszásban a Párizsban zajló úszó Európa-bajnokság szombati versenynapján. Mindkét magyar egyéni csúcsot úszott, a döntőt az olimpiai bajnok francia Léon Marchand (1:51.72) nyerte meg.

FÉRFI 200 M PILLANGÓ

Mindkét magyar egyéni csúccsal került be a fináléba, Kós élete addigi legjobbját (1:56.01) majdnem egy másodperccel megjavítva 1:55.13 perccel a negyedik lett összesítésben, Márton pedig hároméves rekordját (1:54.54) átadva a múltnak 1:54.47-tel a második legjobb idővel készülhetett.

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„Nem vagyok már fiatal, kicsit visszafogottabban kellett csinálnunk sok mindent.”

Kós a döntőben is nagyon bekezdett, ezúttal még 100-nál is elsőként fordult, Marchand a harmadik hosszon sem tudta leszakítani nagyon magáról, de az utolsó fordulóra már biztosnak tűnt győzelme. Kós a hajrára elfáradt, mindeközben érkezett Márton a tőle szokásos hajrával, tempóról tempóra jött fel, és 1:54.06 perces egyéni csúccsal csapott célba másodikként. A hatodikként záró Kós ugyancsak tovább javította élete legjobbját (1:54.89).

FÉRFI 50 M GYORS

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VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, SAINT-DENIS
ÚSZÁS
Férfi 200 m pillangó
Európa-bajnok: Léon Marchand (Franciaország) 1:51.72
2. Márton Richárd (Magyarország) 1:54.06
3. Aposztolosz Sziszkosz (Görögország) 1.54.13

6. Kós Hubert (Magyarország) 1:54.89

A TOVÁBBI PROGRAM
19.52: női 200 m pillangó, középdöntő (Kertész Boróka)
20.02: férfi 200 m vegyes, középdöntő (Kós Hubert)
20.12: női 100 m hát, DÖNTŐ
20.18: férfi 100 m hát, középdöntő
20.47: 4x200 m mix gyorsváltó, DÖNTŐ

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Márton Richárd úszás Kós Hubert
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