Márton Richárd ezüstérmes lett 200 méter pillangón az úszó Európa-bajnokságon

Kós a döntőben is nagyon bekezdett, ezúttal még 100-nál is elsőként fordult, Marchand a harmadik hosszon sem tudta leszakítani nagyon magáról, de az utolsó fordulóra már biztosnak tűnt győzelme. Kós a hajrára elfáradt, mindeközben érkezett Márton a tőle szokásos hajrával, tempóról tempóra jött fel, és 1:54.06 perces egyéni csúccsal csapott célba másodikként. A hatodikként záró Kós ugyancsak tovább javította élete legjobbját (1:54.89).

FÉRFI 50 M GYORS

Milák Kristóf a középdöntő második futamában a negyedik helyen zárt, és összesítésben az ötödik idővel (21.58) jutott be a vasárnapi döntőbe.