Nem született gól a Superliga első székely derbijén

A telt ház egy pillanatig sem volt kérdéses a mindössze 2500 férőhelyes Városi Stadionban, a jegy nélkül maradók pedig a külső kerítés mellett álldogálva próbáltak minél többet látni a történelmi összecsapásból. Amelynek a Sepsi ugyanabban az összeállításban vágott neki, mint az előző fordulóban az FCSB ellen, Szabó István csíki vezetőedző viszont öt helyen is változtatott: először kezdett Ódor Máté és Tóth-Pál Előd, és a Farul ellen végig padozó Eppel Márton is visszakerült.

A remek hangulat pedig remek küzdelemmel párosult az első félidőben, és bár a Sepsi többet (61 százalékban) birtokolta a labdát, a helyzetek sormintaszerűen követték egymást, minden csíki lövést egy szentgyörgyi követett. Az elején még átlövésekkel kóstolgatták egymás védelmét a csapatok, bemelegítve a kapusokat, de 20 perc után jöttek a ziccerek is. Eppel Márton három fejeséből egyik sem ment, pedig utoljára üres kapura próbálkozott, amikor Veres Szilárd bombája utána felsőlécről elé pattant a labda. A túloldalon Dimitri Oberlin és Setigui Karamoko erős lövéseit védte bravúrokkal Pap Eduard, az FK kapusa, míg Pászka Lóránd szabadrúgása után David Lazar a léc alól piszkálta ki a labdát.

A szünet után viszont már szinte semmi dolguk nem volt az addig remeklő kapusoknak. Az idő múlásával egyre jobban saját kapuja elé szoruló Csíkszereda egy támadást sem tudta lövésig elvinni, miközben a Sepsi távoli próbálkozásai rendre fölé mentek, az ötösre bejátszott labdákat pedig sorra blokkolta Raul Palmes és Csürös Attila. Az FK így megszerezte első pontját a szezonban, a Sepsi pedig már zsinórban negyedik találkozóján maradt veretlen.

ROMÁN SUPERLIGA

5. FORDULÓ

FK Csíkszereda–Sepsi OSK 0–0

Csíkszereda: Ódor Máté, Pászka Lóránd és Szabó Alex végigjátszotta a találkozót; Czékus Ádám és Eppel Márton kezdőként 80 percet játszott; Magyar Zsolt a 87. percben állt be; Hegedűs János, Szalay Szabolcs, Tajti Mátyás végig a kispadon maradt

Sepsi: Sigér Dávid sérülés miatt nem szerepelt a keretben