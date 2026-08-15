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Bronz után ezüst! Sárkány Zalán második lett 1500 gyorson az úszó Európa-bajnokságon

K. Zs.K. Zs.
2026.08.15. 19:43
Sárkány Zalán (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)
Címkék
vizes Eb Sárkány Zalán Betlehem Dávid
Sárkány Zalán országos csúccsal (14:39.45) ezüstérmet szerzett 1500 méteres gyorsúszásban a Franciaországban zajló vizes Európa-bajnokság szombati versenynapján. Betlehem Dávid hatodik lett, a kontinensbajnoki címet a német Johannes Liebmann világcsúccsal (14:26.79) szerezte meg.

Ahogyan arra számítani lehetett, Johannes Liebmann rögtön a rajt után hatalmas tempót diktált, csak Sárkány Zalán tudta tartani vele valamelyest a lépést, azonban a német így is több mint két másodpercre volt tőle a táv egyharmadánál. Betlehem már akkor jelentős lemaradással tempózott, látszott, hogy ezen az estén nem szólhat bele a dobogóért zajló csatába.

Sárkány a másik némettel, Oliver Klemettel harcolt a bronzéremért, Liebmann eközben elöl méterekkel haladt az amerikai Bobby Finke két évvel ezelőtt a párizsi olimpia döntőjében felállított 14:30.67-es világcsúcsa „előtt”. Sárkány és Klemet néhány tizedre volt csak egymástól, de a magyar úszó az utolsó 200 méteren maga mögé utasította riválisát, és megszerezte a ezüstérmet. Mindeközben Liebmann közel négy másodpercet faragott a világrekordon.

Az idei Európa-bajnokság korábbi szakaszában Sárkány 800 méteren bronzérmet szerzett, szintén országos csúccsal.

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, SAINT-DENIS
ÚSZÁS
FÉRFI 1500 M GYORS
Európa-bajnok: Johannes Liebmann (Németország) 14:26.79 – világcsúcs
2. Sárkány Zalán (Magyarország) 14:39.45
3. Oliver Klemet (Németország) 14:40.64

6. Betlehem Dávid (Magyarország) 14:59.26

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