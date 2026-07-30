Evezés: van, akinek a vb-részvétel is a tét

A tavalyi plovdivi Európa-bajnoksághoz képest egy fővel bővült a magyar küldöttség létszáma Varesében, hiszen egy éve Gadányi Zoltána normál-, míg Fehérvári Vivien könnyűsúlyú egypárevezésben indult; előbbi a 14., utóbbi az 5. helyen végzett. A jelenleg vitathatatlanul a legjobb hazai női evezősnek számító Gadányi az idén is bizonyíthat, míg mellette a férfiak normálsúlyú versenyszámában a háromszoros olimpikon, a tavalyi Eb-t sérülés utáni regenerációja miatt kihagyó s csak a vb-n induló Pétervári-Molnár Bendegúz szerepel. A harmadik versenyző a férfiak könnyűsúlyú számában induló Tamás Bence lesz, aki egyesületi támogatással vehet részt a kontinensviadalon.

Mindhárom versenyzőnk ott volt a június végi, hagyományos luzerni regattán, ami jó kiindulópont lehet a formájukra nézve. A rangos világkupaversenyen mindhárman a B-döntőbe jutottak. Pétervári-Molnár összességében a kilencedik, Tamás a 11., Gadányi pedig a 12. helyen zárt.

Hasonlóra számít Simon Béla szövetségi kapitány is. „Ugyan Luzernben más kontinensek versenyzői is indulhattak, Európából sem volt ott mindenki, úgyhogy nagyjából azok a helyezések lehetnek reálisak, amelyeket ott értek el a versenyzőink – mondta lapunk érdeklődésére a szakember. – A férfi egypár­evezősök mezőnyében tizennyolc induló lesz, és azt várom Pétervári-Molnár Bendegúztól, hogy minimum megismételje a luzerni kilencedik helyezését, de azt sem tartom kizártnak, hogy sikerül bejutnia az A-döntőbe, az első hat közé. Jó formában van, a múlt évvel ellentétben semmilyen sérülés nem hátráltatta a felkészülését, az idén új ergométeres országos csúcsot is elért. Az Eb előtt Szlovéniában edzőtáborozott, és onnan utazott Varesébe. Igazából az egyetlen kérdés, hogy mennyire élezték a formát szlovén edzőjével a mostani Eb-re, vagy inkább az egy hónap múlva esedékes amszterdami világbajnokságra koncentrálnak, és ezért most munkából érkeznek. Ez a verseny közben derül ki.”

A szövetségi kapitány elárulta, hogy luzerni teljesítményével Pétervári-Molnár biztos induló lesz a vb-n. Ezt éppen Varesében harcolhatja ki a nőknél Gadányi Zoltána. „Az ő versenyszámában tizenhat induló nevezett, nála a B-döntő közepével lennék elégedett. Ha sikerül a mezőny első felében végeznie, az világbajnoki indulást ér. Ami Tamás Bencét illeti, a könnyűsúlyú egypárevezős nem olimpiai szám, ezért ott csak kilencen neveztek, így őt mindenképpen az A-döntőbe várom.”

A verseny pénteken az előfutamokkal kezdődik, innen a magyarokat is érintő két normálsúlyú számban az első tizenkettő jut a szombati elődöntőbe, a többiek az ugyancsak szombati C-döntőben lesznek érdekelve. A könnyűsúlyúak azonnal a vasárnapi A- és B-döntőkbe jutnak be. A nevezések alapján 31 ország 434 versenyzője indul a Európa-bajnokságon.