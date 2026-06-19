Megszenvedett, de nyert az azeriek ellen a férfi röplabda-válogatott az El-ben

FÉRFI RÖPLABDA EURÓPA-LIGA

5. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–AZERBAJDZSÁN 3:1 (19, –22, 27, 16)

Baki, 300 néző. V: Maciejewski (lengyel), Szavics (szerb)

MAGYARORSZÁG: HORVÁTH K. 18, Cziczlavicz 9, PESTI 20, KECSKEMÉTI 11, Boldizsár 9, Mikuláss Koch 2. Csere: Takács M., Kiss M. (liberók), Péter B., Varga P. 3. Szövetségi kapitány: Nagy Péter

AZERBAJDZSÁN: MELNYIKOV 16, Nyikulenko 11, MAJILOV 16, Bajramov 5, Mammadov 9, Gurszkij 1. Csere: Gaszimov (liberó), Ablou, Azimov, Alijev. Szövetségi kapitány: Borisz Grebennyikov

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 1:0, 3:4, 9:7, 14:11, 19:15, 24:19. 2. játszma: 4:1, 7:5, 10:6, 11:9, 13:13, 17:15, 18:19, 20:19, 21:22, 22:24. 3. játszma: 0:3, 4:5, 6:6, 9:7, 11:11, 12:13, 14:16, 15:18, 20:20, 22:21, 24:23, 26:27. 4. játszma: 3:1, 4:4, 8:6, 9:9, 15:10, 21:12, 23:13, 24:16

MESTERMÉRLEG

Nagy Péter: – Győztünk és ez a legfontosabb, de azért hagyott kívánnivalót maga után a mostani teljesítményünk. Ebből a meccsből is lehet okulni és le is vonjuk a megfelelő konzekvenciákat, de jobban örültem volna, ha egyszerűbben megoldjuk ezt a kötelező győzelmet.

Nem volt teljesen ismeretlen az azerbajdzsáni válogatott a mieink számára, hiszen egy évvel korábban, akkor még az Európa-liga ezüst divíziójában is összecsapott a két csapat, s akkor 3:1-re nyertek a magyarok. Különösebb tétje a presztízsen kívül a mostani mérkőzésnek nem volt egyik csapat számára sem, hiszen az azeriek nyeretlenül álltak, s bár a mieinknek ennél sokkal jobb, ötven százalékos volt a mérlege négy mérkőzés után, az elődöntőt és egyben a 2028-as Eb-kvótát jelentő első négy helyre már matematikai esélyük sem maradt.

A találkozó elején fej fej mellett haladt a két csapat, eleinte a magyarok vezettek egy-egy ponttal, aztán 3:3-nál fordul a kocka. Válogatottunk – a nagy kedvvel játszó Pesti Marcell vezérletével – 6:7 után szerzett sorozatban három pontot, s vette vissza az előnyt, amelyet már nem is engedett ki a kezéből, sőt, a játszma végéig fokozatosan növelt is. A végén öt szettlabdája is lehetett volna a mieinknek, de már az elsővel lezárták ezt a felvonást.

A másodikban aztán folytatták a menetelést, azonnal megléptek három ponttal, s az előnyt tartva jutottak el a szett közepéig. Ekkor azonban a hazaiaknak sikerült visszazárkózniuk előbb egy pontra, majd egyenlítettek is. 18:16-nál úgy tűnt, hogy megint a mieink irányítják a meccset, azonban ekkor jött egy hármas azeri sorozat, amivel a vezetést is át tudták venni. A magyar csapat ugyan azonnal fordított, de hol itt, hol ott volt az előny, végül pedig a hazaiak két szettlabdához jutottak és már az elsőt kihasználva kiegyenlítették a játszmaarányt.

Ráadásul a házigazdák harmadik szett elején is lendületben maradtak, és ők kerültek hárompontos előnybe. Ekkor kezdtek el éledezni a mieink és hatnál már utol is érték ellenfelüket, majd két ponttal a vezetést is átvették. Az azeriek azonban nem adták fel, a magyarokon pedig talán ekkor jöttek ki a csütörtöki utazás fáradalmai és a játszma közepén megint az ellenfélnél volt az előny. A végjátékhoz érve már három is volt a különbség, de ezt sikerült ledolgozni és egy 5:1-es rohammal már válogatottunknál volt az előny, játszmalabdája azonban így is a hazaiaknak lett. Legalábbis úgy tűnt, mert egy sikeres challenge után mégis a mieink nyithattak a szettgyőzelemért. Ezt azonban hárították és ezt követően az azerieknek volt három játszmalabdája. azonban ezek is kimaradtak és végül heroikus küzdelemben csak kiharcolta az újbóli vezetést a magyar csapat.

A negyedik felvonásban tovább folytatódtak az izgalmak: bár rendre a mieink vezettek, 9:9-ig fej fej mellett haladt a két csapat. Ekkor sikerült megtörni a hazaiakat, s villámgyorsan ötpontos előnyt kiharcolni, ami a végén tízre is nőtt. Ekkor már nem volt kérdés, hogy melyik csapat győz, de két szetten keresztül nagyon meg kellett szenvednie a mieinknek a sikerért.