Bravúros győzelem a norvégok ellen a röplabda Európa-ligában

Azt már megszoktuk, hogy a norvég sízők világklasszisok, kézilabdázóik is a legjobbak közé tartoznak, labdarúgóik is ott vannak ott vannak a világelitben, jégkorongozóik pedig éppen egy hete állhattak fel a vb-dobogóra. Röplabdázóik azért itt még nem tartanak, de hogy rájuk sem árt odafigyelni, azt éppen szombaton bizonyították, amikor elrabolták az első játszmát a vb-negyedik csehek ellen.

Ők szerezték az első pontot a vasárnapi, magyarok elleni Európa-liga-találkozón is, azonban Nagy Péter fiai rendkívül fegyelmezett játékkal tartani tudták velük a lépést, majd a szett közepén Horváth Kristóf, majd Boldizsár Péter nyitássorozatával ötpontos előnyt építettek ki, ezt pedig a végén növelni is tudták.

A mieinknek megjött az önbizalma, úgyhogy a második felvonás közepén is megléptek néggyel, ezt pedig végig tartani is tudták. A mieink jól szerváltak és a blokk is remekül működött. Végül öt szettlabdája volt a mieinknek, de ebből hármat is hárítottak az északiak. Végül két időkérés után a csapatkapitány, Horváth Kristóf tett pontot a játszma végére.

A harmadik szett elején némileg csökkent a mieink koncentrációja, ezt pedig könyörtelenül kihasználták az északiak és hárommal is elléptek. Szerencsére viszonylag gyorsan sikerült úrrá lenni ezen és visszajönni a mérkőzésbe. Ezután pedig igazi örömjáték következett, a fiúknak szinte minden sikerült, a meccset pedig végül Cziczlavicz Dávid ászával zárták le. Ő lett a csapat legeredményesebb játékosa is 12 ponttal.

RÖPLABDA EURÓPA-LIGA

FÉRFIAK, 2. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–NORVÉGIA 3:0 (18, 22, 18)

Kecskemét, 500 néző. V: Sztevanovics (szerb), Pop (román)

MAGYARORSZÁG: HORVÁTH K. 9, CZICZLAVICZ 12, PESTI 11, Kecskeméti 9, Boldizsár 7, Mikuláss Koch 3.Csere: Takács M. (liberó), Péter B. Szövetségi kapitány: Nagy Péter

NORVÉGIA: Fasteland 5, Thelle 1, Espeland 5, Bjelland 1, KAVLI 13, Sunde 3. Csere: Tjetland, Olsen (liberók), Hettervik, KALSTAD 12, Spidsö, Senumstad 2.Szövetségi kapitány: Lukasz Marciniak

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:1, 4:3, 6:7, 12:7, 12:10, 16:11, 17:14, 23:16. 2. játszma: 3:1, 4:5, 7:6, 12:8, 16:13, 19:14, 20:17, 24:19. 3. játszma: 0:1, 4:7, 8:8, 10:9, 15:11, 18:12, 21:14, 24:18

MESTERMÉRLEG

Nagy Péter: – Bár a norvégok voltak az esélyesebbek, azt tudtam, hogy ha jobban játszunk, mint pénteken, akkor győzhetünk is. Nagyon jó volt a blokk és a védekezés, ezzel pedig sikerült ellenfelünk fölé nőni. Hasonló folyatásban reménykedem a jövő héten is.