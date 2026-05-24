Férfi röpi: negyedikként zárták a magyarok a MEVZA-tornát

A körbeveréseknek köszönhetően a mieink a tornagyőzelemért küzdhettek a jóval esélyesebbnek számító horvátokkal, azonban a mieink esélyeit csökkentette, hogy a csapatkapitány, Horváth Kristóf kisebb sérülés miatt nem állhatott Nagy Péter szövetségi kapitány rendelkezésére.

Ez sajnos érződött is az első játszmán, amelyet a közepétől gyakorlatilag simán nyertek déli szomszédjaink. A második játszmára aztán már összeállt a csapat és egy fordulatos szett végén a mieink vezettek 23.22-re. Lett volna esély az egyenlítésre, azonban két hiba megpecsételte a mieink sorsát, a horvátok sorozatban három pontot szerezve duplázták meg előnyüket. A harmadik felvonásban már az elejétől a vendégek ragadták magukhoz a vezetést és ugyan a magyar csapat becsülettel küzdött, vissza is zárkózott két pontra, de végül nem tudta megnehezíteni a horvátok sorsát.

RÖPLABDA

Férfi MEVZA-torna

4. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–HORVÁTORSZÁG 0:3 (–16, –23, –19)

Fonyód, 500 néző. V: Schimpl, Jurácek (szlovákok).

MAGYARORSZÁG: Kecskeméti 4, Cziczlavicz 2, VARGA P. 16, Szalai 6, Boldizsár 6, Mikuláss Koch 1.Csere: Takács M. (liberó), Péter B., Kispál, Tóth K. Szövetségi kapitány: Nagy Péter

HORVÁTORSZÁG: Hanzic 6, Jakopec 9, CVANCIGER 13, Kulusic 9, Nikacevic 9, Visic 2. Csere: Pervan, Jurkovic (liberók), Bakonji, Dirlic 1, Jureta 1. Szövetségi kapitány: Ratko Peris

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 1:0, 2:3, 5:8, 6:10, 8:10, 9:13, 12:14, 14:19, 16:23. 2. játszma: 1:2, 3:5, 5:8, 11:9, 12:12, 17:14, 17:19, 20:20, 23:22. 3. játszma: 1:5, 3:9, 9:12, 11:15, 14:16, 15:23, 18:24

MESTERMÉRLEG

Nagy Péter: – Kicsit ész nélkül támadtunk és indokolatlanul erőltettük a kemény ütéseket, holott néha jobb lett volna egy okos, sáncról kiütött labda is. Ez ütött vissza második játszma végén. De majd a rutinnal együtt ez is fejlődik

A torna végeredménye: 1. Horvátország 10 pont, 2. Ausztria 6 (3 győzelem), 3. Ciprus 6 (2, 9:8), 4. Magyarország 6 (2, 8:9 szettarány), 5. Luxemburg 2