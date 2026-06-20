Nemzeti Sportrádió

Parádés győzelmet arattak férfi röplabdázóink az Eb-résztvevő ellen

K. Z.K. Z.
2026.06.20. 18:10
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Horváth Kristóf (Fotó: Árvai Károly)
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Portugália Magyarország férfi röplabda Európa-liga
Óriási meglepetésre a magyar férfi röplabda-válogatott három játszmában legyőzte az Európa-bajnoki résztvevő, de ezen a meccsen rengeteget hibázó Portugáliát az Európa-liga alapszakaszában.

A találkozó a mieink utolsó mérkőzése volt, s Nagy Péter csapata a várakozásnál sokkal jobb teljesítménnyel, kétharmados mérleggel (négy győzelem és két vereség) fejezte be a küzdelmeket. A nőkkel ellentétben férfiválogatottunk számára ezzel be is fejeződött a 2026-os program. A meccs legeredményesebb magyar játékosa Horváth Kristóf lett 16 ponttal.

RÖPLABDA EURÓPA-LIGA
FÉRFIAK, 6. FORDULÓ
MAGYARORSZÁG–PORTUGÁLIA 3:0 (18, 23, 22)
Baki, 70 néző. V: Maciejewski (lengyel), Hajiyev (azeri)
MAGYARORSZÁG: HORVÁTH K. 16, Cziczlavicz 6, Pesti 5, KECSKEMÉTI 11, Boldizsár 5, Mikuláss Koch 3. Csere: TAKÁCS M. (liberó), Varga P. 3. Szövetségi kapitány: Nagy Péter
PORTUGÁLIA: Cveticanin 5, Dias 1, Pereira 5, Semedo Tavares 9, Ferreira 8, MARQUES 14. Csere: Cruz Sousa (liberó), Figueiredo, Fevereiro, Costa 5. Szövetségi kapitány: Joao Miguel José
Az eredmény alakulása. 1. játszma: 4:0, 6:1, 8:6, 15:8, 17:9, 18:12, 21:13, 24:16. 2. játszma: 2:0, 4:4, 8:5, 9:9, 13:10, 14:13, 18:14, 21:15, 22:20, 24:22. 3. játszma: 1:2, 5:2, 8:6, 11:7, 12:12, 17:15, 20:19, 24:21
MESTERMÉRLEG
Nagy Péter: – A pénteki meccs után nagyon kellemes meglepetést volt a csapat játéka. Főleg a nyitások tekintetében leptük meg a sokkal esélyesebb portugálokat, akik viszont nagyon rossz napot fogtak ki és rengeteget hibáztak. 

 

Portugália Magyarország férfi röplabda Európa-liga
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