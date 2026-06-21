A férfi röplabdázók szövetségi kapitánya szerint az idei nyár megmutatta, mire lehet képes a válogatott

A 42 esztendős szakember az MTI-nek adott interjújában elmondta, a hatból négy győztes meccset bármikor aláírta volna, még úgy is, hogy a luxemburgi és az azeri csapattal szemben reális elvárás volt a győzelem.

„Akkor sem lett volna csalódást keltő az eredmény, ha csak azt a két meccset tudjuk megnyerni, de nyilván így még jobb szájízzel zártuk a sorozatot” – mondta a tréner.

A játékosként Bajnokok Ligája-győztes szakember szerint segítség volt, hogy most mindössze másfél hónapos volt a válogatott program, mert a játékosok így nagyobb energiákat tudtak mozgósítani, mint a korábbi években.

„Mindenkiben volt pluszmotiváció, mert míg az előző idényben a keretből csak hárman játszottak külföldön, addig a következő szezonban már nyolc ilyen játékos lesz, rajtuk érződött is a zsizsegés. Sokaknak szükségük is volt, hogy kapjanak egy új ingert, és vannak olyanok is, akik eddig esetleg a klubjukban kevesebb lehetőséget kaptak, de most úgy érzik, ott pályán lesznek majd. Ezek a kis dolgok egyesével összeadódtak, ráadásul mindenki egy évvel rutinosabb lett” – elemezte a sikeres nyár összetevőit Nagy Péter.

A keret az egy évvel korábbihoz képest két, meghatározó helyen változott jelentősen: feladóként Mikuláss Koch Marcell, átlóként pedig Pesti Marcell csatlakozott. Előbbivel kapcsolatban az edző hangsúlyozta, hogy noha első kapitányi évében, 2023-ban már kerettag volt, azóta a személyisége, a játéka és az irányítóképessége is sokat érett annak köszönhetően, hogy évek óta külföldön röplabdázik.

„Pesti Marci személyében pedig egy olyan játékossal egészültünk ki, aki 26 éves kora ellenére rengeteg mérkőzést lejátszott már, megvan a kellő támadóereje, és poszttársával, Varga Péterrel nemcsak a meccseken, hanem az edzéseken is jól kiegészítik egymást, amelynek így jelentősen javult a minősége” – magyarázta a tréner.

Nagy Péter szerint jót tesz a tanítványainak, hogy most van egy hónapjuk regenerálódni és a saját dolgaikra koncentrálni, de „nyilván ha egy Európa-bajnokságra készülhetnének, akkor arra senki nem sajnálná rááldozni a nyarát”.

„Jövőre szeretnénk egy kicsit többet készülni, a magyar bajnokság versenykiírása is ennek szellemiségében készült el. Annyiból csalóka az idei eredményünk, hogy a portugálok elleni siker bravúr volt, és én a norvégok legyőzését is ide sorolom. Szeretnék ugyanakkor továbbra is a realitás talaján maradni és nem túlgondolni ezeket az eredményeket, de látszik, hogy van fejlődés és érdemes energiát fektetni a játékosokba” – mondta a szövetségi kapitány, aki szerint addig nem igazán lehet a jövő nyárra vonatkozó elvárásokat megfogalmazni, amíg nem ismert az akkori El-sorsolás.

„Ha azok a srácok, akik most külföldre szerződnek, tudatosan foglalkoznak majd magukkal és jó helyük lesz, akkor minőségileg előre tudunk majd lépni. Az idei nyár megmutatta, hogy mi az, ami lehetséges, milyen jó dolgokat lehet elérni, remélem, ez a tudatosságukat is növeli” – mondta Nagy, aki a szezon közben a Békéscsaba női csapatát irányítja, amellyel a legutóbbi idényben megnyerte a Magyar Kupát.

Ennek kapcsán kiemelte, hiányzott neki a férfiröplabda sebessége, és a fiúkkal „sok minden egyszerűbb” is volt, ugyanakkor szorgalom szempontjából „nehéz lekörözni a lányokat”.

„Ott minden labdamenet folyamatos szívinfarktus volt, itt azért agresszívebben és gyorsabban lezárulnak a dolgok, kevesebb stressz éri az embert, mint egy női találkozón” – fogalmazott ennek kapcsán ifjabb Nagy Péter.

A magyar válogatott a három hétvégén át zajló Európa-ligában a luxemburgiakat, a norvégokat, az azerieket és a portugálokat legyőzte, a vb-negyedik csehektől, illetve a svájciaktól azonban kikapott, így zárt 4/2-es mérleggel.

Az, hogy a jelenleg tizedik helyezett magyar csapat hányadik helyen végez, a vasárnapi (mai) zárónap végén derül ki.

Az alapszakasz négy legjobbja bejut az elődöntőbe, egyben kvalifikálja magát a 2028-as Európa-bajnokságra.