Mélyrepülés és gyors edzőváltás a Rosenborgnál, korábbi bajnok játékosuk a beugró

2026.05.05. 14:15
Alexander Tettey bajnok lett a Norwich játékosaként az angol másodosztályban – a 2021-es diadalt Teemu Pukkival ünnepli (Fotó: Getty Images)
Alfred Johansson Alexander Tettey Rosenborg
Az eddigi hét forduló során csupán öt pontot szerzett, a norvég labdarúgó-bajnokság 14. helyén áll a Rosenborg – nem is maradt el az edzőváltás: a 2023 decemberében érkezett svéd Alfred Johanssont a klub egykori játékosa, Alexander Tettey váltja a patinás klub kispadján, a keddi információk szerint egyelőre ideiglenes megbízással.

A ghánai Accrában született Alexander Tettey 2003-ban a Rosenborgban lett profi futballista, csapatkapitány-helyettesként is sokszor neki jutott a karszalag. Két bajnoki címmel a gyűjteményében távozott 2009-ben, játszott a francia Rennes-ben és az angol Norwichban, majd 2021-ben a Rosenborgból vonult vissza. Tagja volt a most menesztett Johansson stábjának is, de társaival ellentétben esélyt kapott arra, hogy ő húzza ki a csapatot a gödörből. 

A játékosként 34-szeres norvég válogatott Tettey elmondta: egy pillanatig sem habozott, hogy ebben a nehéz helyzetben elfogadja-e a felkérést. „Nem akármilyen csapatról beszélünk, hanem Norvégia legnagyobb klubjáról. Ez nem egy átlagos munkahely. Sajátos a klubkultúra, és elég nehéz megfelelni az elvárásoknak. Ugyanakkor pontosan látom, milyen lehetőségeket rejt az itteni jövő.”

A trondheimiek vasárnap a Lilleströmöt fogadják, amely az utóbbi években szintén válságban volt, kétszer is megjárta a másodosztályt, de visszajutva remekül kezdte az élvonalbeli idényt, az első hét bajnokijából ötöt megnyert.

A norvég bajnoki örökranglistát vezető Rosenborg a nyolcvanas évek közepétől három évtizeden át országa legsikeresebb futballklubja volt (26 bajnoki címe közül 23-at 1985 és 2018 között szerzett), ám az utóbbi nyolc évben csupán kétszer fért fel a dobogóra (2019-ben és 2022-ben harmadik lett), a legutóbbi kiírást a hetedik helyen fejezte be.

Érdekesség, hogy a helyi legenda, a 2022-ben elhunyt Nils Arne Eggen hat trondheimi edzői időszaka közül az egyik tíz évig tartott (1988. január–1997. december); ha a nem túl sikeres legutóbbi tíz évet nézzük, a beugrókat is beleszámítva Tettey már a kilencedik Rosenborg-edző.

 

