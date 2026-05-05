Miamiban nem Russell volt Antonelli fő riválisa – bajban a csapattárs?
A HÉT ÖSSZEVETÉSE. A nyolcadik F1-es idényét taposó George Russell az ötödik idényét kezdte meg a Mercedesnél, és ez a negyedik, amelyben futamot nyert. A 28 éves angol 2024-ben és 2025-ben is két nagydíjon diadalmaskodott, eddig ez számára az idénycsúcs. A 19 éves Kimi Antonelli a második idényében máris felülmúlta ezt a mutatót, három sikernél tart – kevesen gondolták, hogy a Mercedes remek formáját az olasz fogja a maga javára fordítani, nem a rutinosabb csapattársa. Miamiban ráadásul a riválisok fejlődése után nem Russell volt Antonelli fő kihívója, ami megváltozhat Kanadában, ahol a Mercedes is beveti a maga fejlesztéseit. Viszont szemmel látható, hogy Toto Wolff csapatfőnöknek nagyon tetszik, amit lát, és bizonyára elégtételt érez amiatt, hogy bár sokan megkérdőjelezték a döntését, ő ragaszkodott az akkor 18 éves olasz F1-es debütálásához. Emiatt Antonelli menetelése Wolff sikersztorija is, ami nem kedvez Russell kilátásainak a csapaton belül.
|5. MIAMI NAGYDÍJ
|MÁJUS 1., PÉNTEK
|Szabadedzés
|1. Leclerc 1:29.310
|Sprintidőmérő
|1. Norris 1:27.869
|MÁJUS 2., SZOMBAT
|Sprintverseny
|1. Norris, 2. Piastri, 3. Leclerc
|Időmérő
|1. Antonelli 1:27.798
|MÁJUS 3., VASÁRNAP
|A verseny
|1. Antonelli, 2. Norris, 3. Piastri
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Kanadai Nagydíj, Montreal
|május 24., 22.00
|Monacói Nagydíj, Monte-Carlo
|június 7., 15.00
|Katalán Nagydíj, Barcelona
|június 14., 15.00
A HÉT STATISZTIKÁJA. Eddig két versenyző volt képes arra, hogy első három pole pozícióját egymást követő versenyhétvégéken szerezze meg, Ayrton Senna 1985-ben, Michael Schumacher 1994-ben (éppen Senna halálát követően) vált – átmenetileg – verhetetlenné az időmérőkön. Az első három győzelmét korábban csak Damon Hill és Mika Häkkinen aratta egymás utáni futamokon 1993-ban, illetve 1997 és 1998 fordulóján. Kimi Antonelli az első, aki ötvözte e két bravúrt, azaz az első három rajtelsőségét futamgyőzelemre is váltotta, méghozzá három egymást követő versenyen. A legutóbbi olasz, aki zsinórban három versenyt nyert meg, Alberto Ascari volt, még 1953-ban – amikor máig utolsó olaszként F1-es világbajnok lett.
A HÉT HENDIKEPJE. Antonelli a pole-ból rajtolva ezúttal sem tudta az élen zárni az első kört, azaz idén az eddigi négy versenyen egyszer sem fordul elő, hogy a rajtelső szelje át a célvonalat a mezőny élén a második kör elején. Ilyen négyversenyes sorozat 1996 óta először fordult elő az F1-ben, de akkor mind a négy versenyt más is nyerte meg, míg idén végül mind a négyszer a pole pozíciós diadalmaskodott. Nem véletlenül mondta Toto Wolff, hogy a Mercedesnek a rajtokon még dolgoznia kell – ha azt is rendbe teszik, még nehezebb lesz legyőzni őket.
A HÉT EMLÉKEZÉSE. Alessandro Zanardi családja szombaton osztotta meg a szomorú hírt, hogy a korábbi kiváló autóversenyző és handbike-kal négyszeres paralimpiai bajnok pénteken 59 évesen elhunyt. A hír természetesen megrázta a Formula–1-es közösséget, a korábbi csapatai közül egyedüliként aktív Williams is kis felirattal tisztelgett az 1999-es idényt a csapatnál töltő olasz emléke előtt. A hétvégét éppen a kétszeres CART-bajnok autóversenyzőként elért legnagyobb sikereinek helyszínén, az Egyesült Államokban töltötte a mezőny, és vasárnap az F2-ben Gabriel Mini, az F1-ben Kimi Antonelli révén olasz győzelem született – mind a ketten Zanardi emlékének ajánlották sikerüket. „Ez a győzelem Alexé. A családunkkal jó baráti viszonyt ápolt, igazi példakép volt, ahogy kezelte mindazt, amin keresztülment az életében. A súlyos balesete után is visszatért és sikeres volt, mindig küzdött, sosem adta fel” – mondta Antonelli a verseny után.
A HÉT ELŐRELÉPŐI. A tavaly mindkét világbajnoki címet megszerző McLaren-istálló Miamiban megérkezett az idei vb-csatába. Lando Norris a sprintfutamot a pole-ból indulva megnyerte, a fő versenyen is az élen állt, mielőtt a kerékcserék során Antonelli elé nem ugrott. Oscar Piastrihoz hasonlóan dobogóra állt. Két évvel ezelőtt szintén Floridában indult el a McLaren sikerkorszaka, most megint él a remény. Az idényt rémesen kezdő Williams is előrelépett, és bár nem tart ott, ahol szeretne, az első lépést megtette. Az Alpine újításai Franco Colapintónak jobban bejöttek, mint Pierre Gaslynak, az argentin mindkét időmérőn legyőzte francia csapattársát, ami nem szokványos. Hogy az átalakított autó vagy a pálya kedvezett neki (esetleg honfitársa, Lionel Messi jelenléte dobta fel), a következő futamokon kiderül.
A HÉT CSALÓDÁSA. A Ferrari felejthető hétvégén van túl, a fejlesztési csomagtól többet vért az istálló, mint a hivatalos végeredményben látható 6. és 8. hely. Lewis Hamilton az első körben összeakadt Colapintóval, a padlólemeze megsérült, így esélye sem volt rá, hogy csatázzon az előtte haladókkal. Charles Leclerc az utolsó körökig a harmadik helyen haladt, de kétszer is hibázott. Az első után Oscar Piastri megelőzte és elvette a harmadik helyét, míg a végén újra megpördült a monacói, a falnak is ütötte a Ferrarit, amellyel négy kanyart is levágott, de újabb két helyet bukott. A kanyarlevágásokért pedig 20 másodperces büntetéssel sújtották, és végül a 8. lett. „Szégyellem magam. Lehet hibázni, de nem így és nem az utolsó körben. Ezen a szinten ez megengedhetetlen” – mondta Leclerc.
A HÉT VESZTES PILÓTÁJA. Max Verstappen az idény első három versenye után magára talált Miamiban, az időmérőt a második helyen zárta, és a versenyen azért nem küzdhetett a dobogóért, mert a rajt után megpördült, és korai kerékcseréje miatt a verseny végére lelassult. Mindenesetre biztató, amit a hollandtól láttunk, ismét van rá esély, hogy az élmezőnyben csatázik. Ezzel együtt a csapattársa – ahogy a korábbi években megszokhattuk – eltűnt a középmezőnyben, sőt, Isack Hadjar nem csak úgy elveszett. A sprintfutamon kicsúszott a pontszerző helyekről, majd az időmérőről a padlólemez szabálytalan vastagsága miatt kizárták. A bokszból rajtolt, a versenyen pedig egy előzés után a falnak koccant, és kiesett, amit dühösen vett tudomásul. „Nem aggódunk Isack miatt. Nehezen jött lendületbe, de amíg versenyben volt, biztató teljesítményt nyújtott” – mondta róla Laurent Mekies csapatfőnök.
A HÉT VESZTES CSAPATA. Álomszerűen indult Melbourne-ben a Sauberből Audivá változott csapat Formula–1-es szereplése, Gabriel Bortoleto az első időmérőn bejutott a legjobb tízbe, a versenyen pedig pontot szerzett. Amennyire biztató volt a kezdés, annyira lehangolóan alakult a folytatás. Az Audi azóta sem szerzett pontot, Miamiban pedig minden elromlott, ami elromolhat. Nico Hülkenberg a szombati sprintfutamon a rajtrácsra menet leállította füstölgő autóját, Bortoletót pedig utólag kizárták a minifutamról, mert a motor szívócsövében a légnyomás meghaladta a szabályokban foglalt maximálisan megengedett értéket. Szintén szombaton az időmérőn Bortoleto váltóhiba miatt késve hagyta el a depót, nem tudott rendes mért kört futni, de vissza sem ért a bokszba, mert lángra kapott az autója. A verseny elején Hülkenberg autóján első légterelőt kellett cserélni, majd pár körrel később műszaki hiba miatt kiállt. Bortoleto végül a 12. lett, de csekély vigasz az istállónak, amelytől az idény elején távozott Jonathan Wheatley csapatfőnök, és egyelőre úgy tűnik, az az egyetlen vigasz, hogy ha megy az autó, akkor gyorsan megy. Csakhogy alig megy – az Aston Martinnak több teljesített versenye van eddig a sprinteken és a fő versenyeken, mint a német istállónak.
A HÉT DÖNTÉSE. A vasárnapi verseny eredetileg magyar idő szerint 22 órakor kezdődött volna, végül 19 órakor hunytak ki a piros lámpák. Ennek oka, hogy bizonytalan volt az időjárási előrejelzés, és úgy döntöttek, a helyi idő szerint 16 óra helyett 13 órakor indítják el a futamot, így csökkentve az esélyét annak, hogy az esetleges felhőszakadás miatt órákig állni kelljen a bokszutcában. Végül – a vizes pályás F2-es futammal ellentétben – száraz pályán futották a teljes versenyt, amelynek a közepénél volt egy kis szemerkélés. Néhány órával később ért véget szintén Miamiban a PGA Tour golfversenye, amelyet szintén minimális eső zavart csak meg. A korai F1-es rajt a hétfőn érettségizők mellett azoknak is kedvezett, akik az F1 mellett az elejétől a végéig látni akarták a texasi NASCAR-futamot is.
A HÉT MEGÁLLAPÍTÁSA. A Formula–1 szabályozói a Japán és a Miami Nagydíj között eltelt egy hónapban olyan átalakításokat szavaztak meg az autók erőforrásai kapcsán, amelyektől azt várták, hogy az idény első három versenyén panaszkodó pilóták jobban élvezik majd a versenyzést. Eddig ugyanis a hajtóegység elektronikus blokkjának töltése túl nagy szerepet kapott, és a korábbi évekhez képest sokkal kevesebbet autózhattak a határon. Most az elektromotor hatékonyságának csökkentésével ugyan lassítottak az autókon, a versenyzők picit többet nyomhatták a gázt. A legnagyobb kritikus, Max Verstappen továbbra sem teljesen elégedett. „A zavaró jelenség továbbra is fennáll, ha a kanyarokban gyors akarsz lenni, a következő egyenesben kell megfizetned az árát, mert akkor ott lassabb leszel. Erről beszéltem eddig is, ez így nincs rendben. De legalább a mi autónk jobban működött, mint eddig, és az nem idegesített annyira” – mondta Verstappen. A többiek elmondták, javulást inkább az időmérőn egy gyors körön tapasztaltak, tényleg többet mehettek padlógázon, de a versenyen ugyanúgy látható volt a „jojózás”, azaz ha valaki elhasználta az elektromos energiát az előzésre, az ellenfele némi tartalékolással a pálya későbbi pontján könnyedén visszaelőzhette. Oscar Piastri szerint a tudatosság helyett a véletlenszerűség határozza meg az ilyen párharcokat. Lando Norris drasztikusabb változtatásokat követel, mert ami Miamiban volt, az szinte semmit sem ért.
A HÉT ÍGÉRETE. A 2027-es hajtóegységekre vonatkozó szabályokról május közepéig kell dönteni, a Miami Nagydíj hétvégéjén azt beszélték, hogy az idei 50:50%-os arányról 60:40%-ra módosítják a belső égésű és az elektronikus motor szerepét az autókban. A következő nagyszabású szabálymódosítás 2031-ben történik meg, az FIA akkor úgy vezethet be új formulát, hogy nem lesz szüksége a gyártók beleegyezésére. Mohammed ben-Szulajem FIA-elnök elmondta, a következő érában visszatérnek a V8-as belső égésű motorok. A szaúdi elöljáró már 2030-ban szeretné a változást, de ehhez a hat jelenlegi vagy jövőbeli gyártóból (Audi, Ferrari, General Motors, Honda, Mercedes, Red Bull) négy támogatása szükséges.
MIAMI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|-
|2.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|3.264 mp h.
|3.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|27.092 mp h.
|4.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|43.051 mp h.
|5.
|Max Verstappen*
|holland
|Red Bull-Ford
|48.949 mp h.
|6.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|53.753 mp h.
|7.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|61.871 mp. h.
|8.
|Charles Leclerc**
|monacói
|Ferrari
|64.245 mp. h.
|9.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|82.072 mp. h.
|10.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|90.972 mp. h.
|11.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|1 kör h.
|12.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Audi
|1 kör h.
|13.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|1 kör h.
|14.
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|1 kör h.
|15.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|1 kör h.
|16.
|Sergio Pérez
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|1 kör h.
|17.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|1 kör h.
|18.
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|2 kör h.
|FELADTÁK
|megtett körök
|kiesés oka
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|7
|feladta
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|6
|feladta
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
|4
|feladta
|Isack Hadjar
|francia
|Red Bull-Ford
|4
|feladta
|*: 5 másodperces időbüntetés a fehér záróvonal átlépéséért a bokszkijáratnál.
**: 20 másodperces időbüntetés többszöri kanyarlevágásért és jogtalan előnyszerzésért.
|A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|GYŐZELEM
|DOBOGÓ
|PONTSZERZÉS
|PONT
|1.
|Kimi Antonelli
|3
|4
|6
|100
|2.
|George Russell
|1
|2
|6
|80
|3.
|Charles Leclerc
|–
|2
|6
|59
|4.
|Lando Norris
|–
|1
|5
|51
|5.
|Lewis Hamilton
|–
|1
|6
|51
|6.
|Oscar Piastri
|–
|2
|4
|43
|7.
|Max Verstappen
|–
|–
|4
|26
|8.
|Oliver Bearman
|–
|–
|3
|17
|9.
|Pierre Gasly
|–
|–
|4
|16
|10.
|Liam Lawson
|–
|–
|3
|10
|11.
|Franco Colapinto
|–
|–
|2
|7
|12.
|Isack Hadjar
|–
|–
|1
|4
|12.
|Arvid Lindblad
|–
|–
|1
|4
|14.
|Carlos Sainz
|–
|–
|2
|4
|15.
|Gabriel Bortoleto
|–
|–
|1
|2
|16.
|Esteban Ocon
|–
|–
|1
|1
|17.
|Alexander Albon
|–
|–
|1
|1
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes
|180
|2.
|Ferrari
|110
|3.
|McLaren-Mercedes
|94
|4.
|Red Bull-Ford
|30
|5.
|Alpine-Mercedes
|23
|6.
|Haas-Ferrari
|18
|7.
|Racing Bulls-Ford
|14
|8.
|Williams-Mercedes
|5
|9.
|Audi
|2
|10.
|Cadillac-Ferrari
|0
|11.
|Aston Martin-Honda
|0