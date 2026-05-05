Miamiban nem Russell volt Antonelli fő riválisa – bajban a csapattárs?

A HÉT VESZTES CSAPATA. Álomszerűen indult Melbourne-ben a Sauberből Audivá változott csapat Formula–1-es szereplése, Gabriel Bortoleto az első időmérőn bejutott a legjobb tízbe, a versenyen pedig pontot szerzett. Amennyire biztató volt a kezdés, annyira lehangolóan alakult a folytatás. Az Audi azóta sem szerzett pontot, Miamiban pedig minden elromlott, ami elromolhat. Nico Hülkenberg a szombati sprintfutamon a rajtrácsra menet leállította füstölgő autóját, Bortoletót pedig utólag kizárták a minifutamról, mert a motor szívócsövében a légnyomás meghaladta a szabályokban foglalt maximálisan megengedett értéket. Szintén szombaton az időmérőn Bortoleto váltóhiba miatt késve hagyta el a depót, nem tudott rendes mért kört futni, de vissza sem ért a bokszba, mert lángra kapott az autója. A verseny elején Hülkenberg autóján első légterelőt kellett cserélni, majd pár körrel később műszaki hiba miatt kiállt. Bortoleto végül a 12. lett, de csekély vigasz az istállónak, amelytől az idény elején távozott Jonathan Wheatley csapatfőnök, és egyelőre úgy tűnik, az az egyetlen vigasz, hogy ha megy az autó, akkor gyorsan megy. Csakhogy alig megy – az Aston Martinnak több teljesített versenye van eddig a sprinteken és a fő versenyeken, mint a német istállónak.

A HÉT DÖNTÉSE. A vasárnapi verseny eredetileg magyar idő szerint 22 órakor kezdődött volna, végül 19 órakor hunytak ki a piros lámpák. Ennek oka, hogy bizonytalan volt az időjárási előrejelzés, és úgy döntöttek, a helyi idő szerint 16 óra helyett 13 órakor indítják el a futamot, így csökkentve az esélyét annak, hogy az esetleges felhőszakadás miatt órákig állni kelljen a bokszutcában. Végül – a vizes pályás F2-es futammal ellentétben – száraz pályán futották a teljes versenyt, amelynek a közepénél volt egy kis szemerkélés. Néhány órával később ért véget szintén Miamiban a PGA Tour golfversenye, amelyet szintén minimális eső zavart csak meg. A korai F1-es rajt a hétfőn érettségizők mellett azoknak is kedvezett, akik az F1 mellett az elejétől a végéig látni akarták a texasi NASCAR-futamot is.

A HÉT MEGÁLLAPÍTÁSA. A Formula–1 szabályozói a Japán és a Miami Nagydíj között eltelt egy hónapban olyan átalakításokat szavaztak meg az autók erőforrásai kapcsán, amelyektől azt várták, hogy az idény első három versenyén panaszkodó pilóták jobban élvezik majd a versenyzést. Eddig ugyanis a hajtóegység elektronikus blokkjának töltése túl nagy szerepet kapott, és a korábbi évekhez képest sokkal kevesebbet autózhattak a határon. Most az elektromotor hatékonyságának csökkentésével ugyan lassítottak az autókon, a versenyzők picit többet nyomhatták a gázt. A legnagyobb kritikus, Max Verstappen továbbra sem teljesen elégedett. „A zavaró jelenség továbbra is fennáll, ha a kanyarokban gyors akarsz lenni, a következő egyenesben kell megfizetned az árát, mert akkor ott lassabb leszel. Erről beszéltem eddig is, ez így nincs rendben. De legalább a mi autónk jobban működött, mint eddig, és az nem idegesített annyira” – mondta Verstappen. A többiek elmondták, javulást inkább az időmérőn egy gyors körön tapasztaltak, tényleg többet mehettek padlógázon, de a versenyen ugyanúgy látható volt a „jojózás”, azaz ha valaki elhasználta az elektromos energiát az előzésre, az ellenfele némi tartalékolással a pálya későbbi pontján könnyedén visszaelőzhette. Oscar Piastri szerint a tudatosság helyett a véletlenszerűség határozza meg az ilyen párharcokat. Lando Norris drasztikusabb változtatásokat követel, mert ami Miamiban volt, az szinte semmit sem ért.

A HÉT ÍGÉRETE. A 2027-es hajtóegységekre vonatkozó szabályokról május közepéig kell dönteni, a Miami Nagydíj hétvégéjén azt beszélték, hogy az idei 50:50%-os arányról 60:40%-ra módosítják a belső égésű és az elektronikus motor szerepét az autókban. A következő nagyszabású szabálymódosítás 2031-ben történik meg, az FIA akkor úgy vezethet be új formulát, hogy nem lesz szüksége a gyártók beleegyezésére. Mohammed ben-Szulajem FIA-elnök elmondta, a következő érában visszatérnek a V8-as belső égésű motorok. A szaúdi elöljáró már 2030-ban szeretné a változást, de ehhez a hat jelenlegi vagy jövőbeli gyártóból (Audi, Ferrari, General Motors, Honda, Mercedes, Red Bull) négy támogatása szükséges.