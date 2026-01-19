Női röpi Extraliga: edzőt váltott a Nyíregyháza

Hétfőtől Dávid Zoltán helyett Pampuch Csaba irányítja a női röplabda Extraligában ötödik helyen álló Fatum Nyíregyháza együttesét.
A szabolcsi klub honlapja szerint a váltásra azután került sor, hogy az eddigi vezetőedző kérte szerződése felbontását.
A most kinevezett Pampuch Csaba évek óta a csapat mellett dolgozik, eddig a másodedzői posztot látta el, kinevezése a mostani idény végéig szól.
Az új tréner játékosként tagja volt a Nyíregyháza 1998-as bajnokcsapatának, összességében pedig háromszoros magyar bajnok és kétszeres Magyar Kupa győztes. Edzőként dolgozott az utánpótlás válogatottnál, a Nyíregyházi Sportcentrum utánpótláscsapatával pedig dobogós lett a bajnokságban.
A csapat legközelebb kedden lép pályára, a Vasas SC elleni fővárosi összecsapáson már Pampuch Csaba irányítja az együttest.
