Női röpi Extraliga: edzőt váltott a Nyíregyháza

2026.01.19. 11:31
Pampuch Csaba lett a Nyíregyháza új mestere (Fotó: Kohut Árpád/Fatum-Nyíregyháza)
Fatum-Nyíregyháza női röplabda Pampuch Csaba
Hétfőtől Dávid Zoltán helyett Pampuch Csaba irányítja a női röplabda Extraligában ötödik helyen álló Fatum Nyíregyháza együttesét.

A szabolcsi klub honlapja szerint a váltásra azután került sor, hogy az eddigi vezetőedző kérte szerződése felbontását.

A most kinevezett Pampuch Csaba évek óta a csapat mellett dolgozik, eddig a másodedzői posztot látta el, kinevezése a mostani idény végéig szól.

Az új tréner játékosként tagja volt a Nyíregyháza 1998-as bajnokcsapatának, összességében pedig háromszoros magyar bajnok és kétszeres Magyar Kupa győztes. Edzőként dolgozott az utánpótlás válogatottnál, a Nyíregyházi Sportcentrum utánpótláscsapatával pedig dobogós lett a bajnokságban.

A csapat legközelebb kedden lép pályára, a Vasas SC elleni fővárosi összecsapáson már Pampuch Csaba irányítja az együttest.

 

