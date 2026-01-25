Nemzeti Sportrádió

Kántor Sándor Olasz Kupa-ezüstérmes a Scandicci röplabdacsapatával

2026.01.25. 17:28
Kántor Sándor (Fotó: Török Attila, archív)
A Kántor Sándort másodedzőként foglalkoztató Scandicci ezüstérmet nyert a női röplabda Olasz Kupában, miután a torinói döntőben 3:0-ra kikapott vasárnap a címvédő Coneglianótól.

A története első kupafináléját játszó Scandicci a szombati elődöntőben ötszettes csatában kerekedett Németh Anett együttese, a Chieri fölé – a magyar válogatott feladóátló 25 pontot szerzett -, míg döntőbeli ellenfele csak három játszmát töltött a pályán.

A olasz női kupadöntős rekordot jelentő 12 853 néző előtt megrendezett fináléban így is megvoltak a lehetőségei a Scandiccinek, amely az első játszmában négy, a harmadikban két szettlabdát hagyott veszni, míg a második felvonásban 23:20-as előnyről maradt alul. Ez a két együttes vívta tavaly a Bajnokok Ligája- és a klubvilágbajnoki döntőt is, előbbit a Conegliano, utóbbit a Scandicci nyerte.

 

Ezek is érdekelhetik