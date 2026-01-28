Háromszettes kaposvári győzelem a röplabda Challenge-kupa negyeddöntőjében

Remekül kezdte a meccset a hazai csapat, már az elején elhúztak öt ponttal, de az első szett közepén jött egy hullámvölgy és fordítani tudtak a vendégek. De csak egy labdamenet erejéig, mert gyorsan visszavették a vezetést a kaposváriak, és egészen a végjátékig ők irányítottak. Ekkor azonban jött egy újabb hazai mélypont: megint fordítottak a szlovénok, majd nekik volt először szettlabdájuk is, de éppen jókor jött a kaposvári feltámadás: sorozatban három pontot szerezve előbb hárították ezt a hazaiak, majd a szettet is megnyerték. Bár a második felvonás nagy részében is a kaposváriak irányították a játékot, a vége ennek is izgalmasra sikerült: 23:20-ról egyenlítettek ugyanis a vendégek, de aztán, ha minimális különbséggel, de a második játszmát is a magyar csapat húzta be.

Ettől viszont már megrogytak a szlovénok, így Vincent Lacombe lányai nagyon gyorsan hatpontos előnybe kerültek, sőt, 17-nél tízet számolhattak a vendégekre, akik ugyan nagy hajrában visszajöttek háromra, de összességében így is háromszettes vereséget szenvedtek. Bár a kaposváriak csak aranyjátszmában eshetnek ki, de ennek ellenére sem dőlhetnek hátra, a jövő szerdai Nova Gorica-i visszavágón keményen meg kell majd küzdeniük a továbbjutásért.

CHALLENGE-KUPA, NŐK, NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

KHG KAPOSVÁRI NRC–GEN-I VOLLEY NOVA GORICA (szlovén) 3:0 (24, 23, 21)

Kaposvár, 800 néző. V: Kaya (török), Zulfugarov (azeri)

KAPOSVÁR: BAGYINKA 5, FEGYIK 11, Horváth L. 4, RABELO 20, Sztekovics 2, Giorgi 10. Csere: Guimares (liberó), Kalmár, Borhi. Edző: Vincent Lacombe

NOVA GORICA: Galazzo 4, Podbrscek 3, Gornjec Hodnik 10, FRELIH 17, Godec 9, Samson 9. Csere: Suligoj, Filipic (liberók), Loncar, Cabrera. Edző: Vasja Samec Lipicer

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 4:2, 9:4, 10:7, 12:7, 12:13, 17:14, 18:17, 20:17, 21:22, 23:24. 2. játszma: 2:1, 4:4, 9:5, 10:8, 12:11, 15:13, 18:15, 20:16, 21:20, 23:20, 24:23. 3. játszma: 3:0, 3:2, 10:4, 17:7, 19:12, 21:16, 24:20