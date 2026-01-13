Női röplabda: kettős sikerrel lett negyeddöntős a Kaposvár a Challenge-kupában

Bár az első játszmában kissé ránk ijesztett, összességében magabiztosan került a nyolc közé a KHG Kaposvár a Challenge-kupában. A hazai 3:0-s sikert követően a visszavágó egy szoros, de elvesztett játszmával kezdődött, azonban ez felrázta a somogyi csapatot, akik a második felvonásban mindössze tíz pontot engedélyeztek vendéglátóiknak.

A továbbjutásról döntő harmadik játszma szorosabb volt, azonban ezt is végig vezetve nyerte a KNRC. A párharc megnyerése után Vincent Lacombe vezetőedző Kalmár Viktóriának és Horváth Lilinek, majd Borhi Lucának is bizalmat szavazott, így némileg fordulatosra sikerült a negyedik szett, azonban végül ezt is a vendégcsapat nyerte.

RÖPLABDA

NŐI CHALLENGE-KUPA

2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

Olymp Praha (cseh)–KHG KNRC 1:3 (22, –10, –20, –21)

Kutna Horá, 100 néző. V: Cebotari (moldáv), Schirmbacher (osztrák)

OLYMP: Prusová 9, Drahorádová 7, SEMANOVÁ 13, Hodanová 4, Doudová 14, Dvoracková 1. Csere: Dostalová, Mitacová (liberók), Novotná 4, Kindlová, Vlcková, Mrazková 4. Edző: Lukas Micek

KNRC: Giorgi 8, Bagyinka 5, RABELO 17, Szerényi 8, RICHTER 15, FEGYIK 13. Csere: Szerencsés (liberó), Kalmár 1, Johnson 3, Horváth L. 1, Borhi. Edző: Vincent Lacombe

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 1:2, 6:3, 9:5, 10:9, 13:10, 14:14, 18:15, 20:20, 23:22. 2. játszma: 2:5, 4:12, 5:15, 7:19, 9:24. 3. játszma: 0:1, 4:4, 5:9, 7:12, 12:14, 13:18, 16:23, 19:24. 4. játszma: 5:2, 6:5, 8:5, 8:8, 10:8, 11:13, 15:14, 17:20, 19:24

Továbbjutott: a KHG Kaposvár, kettős győzelemmel (6:1-es szettarány)

MESTERMÉRLEG

Vincent Lacombe: – Gratulálok a lányoknak, szép munkát végeztek, megtettük amiért jöttünk. Az első szettben volt némi bizonytalanság, de gyorsan magunkhoz tértünk, így dupla győzelemmel jutottunk a legjobb nyolc közé!