Döntő szettben nyerte meg a férfi röplabdabajnokság rangadóját a Fino

Ami Magyarországon, férfi kézilabdában a Veszprém–Szeged, az jelenleg a férfi röplabdában a Fino Kaposvár és a MÁV Előre Foxconn rangadója. A két csapat játszotta a legutóbbi három évben a bajnoki döntőt (az első kettőt a hazaiak nyerték, legutóbb viszont a vendégek lettek aranyérmesek), és jelenleg is ők vannak a legjobb formában, hiszen még csak szettet sem vesztettek eddig az alapszakaszban.

Az biztos volt, hogy legalább az egyik csapatnál ez a sorozat megszakad. A két csapat legutóbbi két kaposvári bajnokiját a székesfehérváriak nyerték, a Fino legutóbb egy éve a Magyar Kupa negyeddöntőjében győzte le a riválisát hazai pályán, ám azóta sok víz lefolyt a Kaposon. Nagy kérdés volt például, hogy mennyire veti vissza a vendégeket két légiósuk, Redjo Koci és Redi Bakiri távozása. Az első szett alapján eléggé, mert egyszerűen nem bírtak a hazaiak blokkjával: ebben a játékrészben nyolc pontot szerzett ebből a játékelemből a Fino, és összességében héttel győzött. A játék képe a második felvonásban sem változott sokat – hat hazai blokk és 19 vendégpont –, így meglehetősen simán jutott kétszettes előnybe a Kaposvár.

Ilyen könnyen azért nem adták a fehérváriak a győzelmet, a harmadik szettben alaposan bekezdtek és ekkor kifejezetten jól nyitottak, és meg is nyerték ezt a szakaszt. Így viszont a kaposváriak szettaránya sem maradt makulátlan, így jöhetett a negyedik szett. Ugyan a közepén néggyel is elhúzott a Fino, ám a fehérváriak újra feltámadtak és fordítottak, így következett a mindent eldöntő, ötödik játszma. Ebben kezdetben a vendégek vezettek, de közvetlenül a térfélcsere előtt fordítottak a hazaiak. 12:11-es Fino-előnynél volt egy kis szócsata a hálónál, amely után Horváth Miklós játékvezető salamoni döntéssel mindkét csapatnak kiosztott egy-egy piros lapot, így 13:12-ről folytatódott a meccs. Egy blokk után pedig a kaposváriak jutottak meccslabdához, és ezt Matej Smidl egyből értékesítette is.

Az igazán lényeges dolgok azonban csak ezután következnek, legközelebb mindjárt a jövő héten, ahol nagyon komoly esély van arra, hogy a Magyar Kupa fináléjában ismét összecsapjanak a felek.



RÖPLABDA, TIPPMIXPRO NBI EXTRALIGA, FÉRFIAK

FINO KAPOSVÁR–MÁV ELŐRE FOXCONN 3:2 (18, 19, –18, –21, 12)

Kaposvár, 982 néző. V: Horváth M., Adler

FINO: SMIDL 29, Dávid Cs. 8, Grigorjev 9, Magyar 6, HUBICSKA 14, NOVOSZELOV 12. Csere: Jorge Feliciano (liberó), Bögöly, Alin-Florin. Edző: Zoran Kedacic

MÁV ELŐRE: Zvicer 6, Eke 3, PESTI 24, Ljaftov 2, LUNA SLAIBE 7, Szabó V. 2. Csere: Takács M., Szentesi (liberók), Ambrus 3, Kecskeméti 20, Péter A., Varga P. Edző: Omar Pelillo

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 2:2, 6:3, 9:5, 11:10, 17:11, 17:14, 17:14, 21:16, 21:18, 24:19. 2. játszma: 0:2, 6:3, 7:6, 11:7, 11:9, 15:10, 17:14, 22:16, 23:19. 3. játszma: 1:4, 4:5, 5:7, 6:11, 10:12, 11:14, 14:15, 14:18, 17:19, 18:22. 4. játszma: 3:3, 6:4, 10:7, 13:9, 14:12, 15:18, 19:19, 19:22, 20:24. 5. játszma: 0:2, 3:4, 4:6, 9:7, 10:10, 13:12

Az állás: 1. Kaposvár 38 pont (39:2 szettarány, 13 mérkőzés), 2. Kazincbarcika 36 (37:6, 14), 3. Pénzügyőr 34 (36:12, 14), 4. MÁV Előre 28 (29:3, 10), 5. MAFC 27 (31:23, 15), 6. Debrecen 26 (28:23, 15), 7. Miskolc 19 (22:27, 14), 8. TFSE 18 (20:33, 15), 9. Dág 13 (17:34, 14), 10. Szeged 12 (13:30, 14), 11. Kecskemét 8 (11:31, 12), 12. Szolnok 5 (10:32, 12), 13. Dunaújváros 0 (1:42, 14)