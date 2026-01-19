Női röplabda: Kiss Gréta távozott a Vasas Óbudától, külföldön folytatja

A fővárosi együttes közösségi oldalának hétfői bejelentése alapján a 27 éves ütőjátékos egy külföldi lehetőség miatt kérte a klubtól szerződése felbontását, amit a Vasas meg is tett, így Kiss már nem tagja az együttesnek.

A 45-szörös válogatott röplabdázó – pályafutása során már harmadik alkalommal – tavaly nyáron szerződött a Vasashoz, új csapata, az olasz másodosztályú Akademia Sant'Anna pedig már be is jelentette az érkezését.

A Vasas Óbuda Kiss helyére új játékost igazolt, azt azonban egyelőre nem közölte, hogy kit.