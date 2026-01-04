Nemzeti Sportrádió

Férfi röplabda Extraliga: a Pénzügyőr és a Kazincbarcika is érvényesítette a papírformát

2026.01.04. 15:49
Fotó: Pénzügyőr SE Röplabda
A Pénzügyőr 3:0-ra nyert a Dág KSE budapesti otthonában, a Kazincbarcika is ilyen arányban győzte le a Szolnokot idegenben a TippmixPro férfi röplabda Extraliga alapszakaszában.

A Pénzügyőr 3:0-s sikerével végződött a férfi röplabda Extraliga alapszakaszában a Dág pályaválasztásával lejátszott idei első mérkőzés. A vendégeknél a brazil Davi Luiz Durigon Pozzobon, a házigazdáknál Kun Benedek ütött 14 pontot. Ugyancsak simán nyert Szolnokon a Kazincbarcika, az egész mezőnyből csupán egyetlen játékos jutott el legalább tíz pontig: a barcikai Cziczlavicz Dávid 11 pontot ütött.

FÉRFI RÖPLABDA EXTRALIGA
ALAPSZAKASZ
Swissten Dág KSE–Prestige Fitness Pénzügyőr 0:3 (–17, –23, –16)
Szolnoki RK-SC SI–Vegyész RC Kazincbarcika 0:3 (-23, -14, -21)
Később
17.00: Dunaújvárosi KSE–MAFC
18.00: Vidux-Szegedi RSE–Debreceni EAC

 

Dág röplabda férfi röplabda Extraliga Pénzügyőr
