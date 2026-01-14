Nemzeti Sportrádió

Férfi röpi: venezuelai válogatott center érkezett Kaposvárra

2026.01.14. 18:48
Címkék
röplabda Jean Herrera Kaposvár
Venezuelai válogatott játékossal erősített a Fino Kaposvár férfi röplabdacsapata – adta hírül a somogyiak közösségi oldala szerdán.

A csapat szerdán a közösségi oldalán azt írta, hogy a szezon végéig szóló megállapodást kötött Jean Herrerával, aki nyáron Pánamerikai Kupát nyert a venezuelai válogatottal. A 22 éves, 198 cm magas center leigazolására Franco Medina kiesése miatt volt szükség, akire súlyos sérülés miatt több hónapos kihagyás vár, miután a Kazincbarcika elleni december 19-i mérkőzés előtt mellizomsérülést szenvedett. 

Ettől függetlenül az argentin játékos is marad az Extraligában tíz mérkőzés után szettveszteség nélkül, hibátlan mérleggel álló kaposváriaknál, mivel a klub bízik benne, hogy tavasszal visszatérhet a pályára. Herrera a Szeged ellen szerdán (ma) 19 órakor kezdődő Extraliga-mérkőzésen még nem lép pályára, jövő héten viszont várhatóan már bemutatkozhat Fino-mezben.

 

