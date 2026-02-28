Szoboszlai-gólpassz, kiütötte a West Hamet a Liverpool; Balog Tibor már tudja, ki kell használni az időt, mert gyorsan eltelik

A Nemzeti Sport vasárnapi számából ajánljuk:

Szoboszlai-gólpassz, kiütötte a West Hamet a Liverpool. A címvédő a kupasorozatok után a ligában is visszatért az igazán jó teljesítményhez – a West Ham nem ígérkezett könnyű ellenfélnek, ennek ellenére a Liverpool öt gólt szerezve, simán nyert. Gyenge Balázs liverpooli jelentése

Balog Tibor már tudja, ki kell használni az időt, mert gyorsan eltelik. Sohasem gondolta, hogy Kakucsról az NB I-ig, a válogatottig juthat, és ki tudja, miként alakul a pályafutása, ha negyvenkét éve nem ő, hanem édesapja találja meg az MTK-tól érkezett levelet. A hatvanadik életévét március 1-jén betöltő Balog Tibor a kék-fehéreknél lett élvonalbeli játékos, történelmet írt a Váccal, Charleroi-ban a szurkolók pedig még manapság is agyonszeretik, ha összefutnak vele. Zombori András interjúja

Az egyik magyar csapatnak véget ér az idénye. Vasárnap az idény utolsó magyar rangadóját rendezik meg az osztrák központú hokiligában, a tizedik helyen álló Hydro Fehérvár AV19 a tizenegyedik FTC-Telekomot fogadja. A mérkőzésnek nagy tétje lesz, ugyanis mindkét csapatnak van még esélye a legjobb tíz közé kerülni, vagyis elérni a rájátszáskvalifikációt. Beke Zsombor beharangozója

Lukács Norbert: Újra agresszív játék kell! Egyetlen tripla volt a különbség pénteken a magyar és a francia kosárlabda-válogatott között Szombathelyen, az olimpiai ezüstérmes nyert. A felek vasárnap ismét találkoznak, ezúttal Le Mans-ban. Lukács Norbert tudja, miben kellene javulni, hogy fordulhasson a szerencse. Bobory Balázs helyszíni beszámolója

Takács Boglárka és Illovszky Dominik címvédése 60 méteren. Ez a hétvége a fedett pályás és a téli dobó országos bajnokságok bűvöletében telik. Szombaton a 60 méteres futamok vitték a prímet a Nyíregyházi Atlétikai Centrumban. A verseny szombati történéseit Szendrei Zoltán foglalta össze

