Férfi röplabda: óriási csatában győzött a Vegyész a MAFC otthonában

2026.02.28. 22:02
Fotó: hunvolley.hu
férfi röplabda Vegyész RC Kazincbarcika férfi röplabda Extraliga
A Kazincbarcika öt szettben kerekedett a házigazda MAFC fölé a férfi röplabda Extraliga szombati játéknapján. A fordulatos, közel két és fél órás összecsapás döntő szettjét 29:27-re nyerték a vendégek.

RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
TFSE–Dunaújvárosi KSE 3:0 (15, 19, 6)
Kecskeméti RC–MÁV Előre Foxconn 0:3 (–12, –23, –15)
Vidux-Szegedi RSE–Swissten Dág KSE 1:3 (–20, 18, –22, –17)
Prestige Fitness Pénzügyőr–Szolnoki RK-SC SI 3:0 (15, 15, 13)
MAFC–Vegyész RC Kazincbarcika 2:3 (23, –23, –23, 20, –27)

 

