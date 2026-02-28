Európai kézilabdaligák: Rosta Miklós hat gólt lőtt, nyert a Dinamo Bucuresti

Jánosi Tamás egyszer volt eredményes a Tubos Aranda Villa de Arandában, amely hazai pályán 36–32-re nyert a Sanicentro BM Guadalajara ellen a spanyol férfibajnokságban.

Bognár Alex is egy gólt lőtt az RK Celje PL-ben az RD Riko Ribnica 40–31-es legyőzése alkalmával hazai pályán a szlovén férfiligában.

Imre Bence két gólt lőtt a THW Kielben, amely hazai környezetben meglepetésre 34–26-ra kikapott a VfL Gummersbachtól a német élvonalban. Sipos Adrián egy góllal zárt az MT Melsungenben, amely otthon meglepően simán, 34–23-ra kikapott a Bajnokok Ligája-címvédő SC Magdeburgtól.

Leimeter Csaba kétszer talált be a Balingen-Weilstetten együttesében, amely házigazdaként 39–24-re verte a HSC Coburgot a német másodosztályban.

Korsós Dorina és Töpfner Alexandra is három találattal járult hozzá a Rapid Bucuresti 46–26-os sikeréhez a CS Stiinta Bacau otthonában a női Román Kupa nyolcaddöntőjében.

Fazekas Virág öt góljával a Sönderjyske 34–33-ra nyert a Köbenhavn HB otthonában a dán női élvonalban.

Vámos Petra két találattal járult hozzá a címvédő Metz HB 37–35-ös sikeréhez a nagy rivális Brest Bretagne ellen a női Francia Kupa negyeddöntőjében. Albek Anna ezúttal nem szerzett gólt. Szabó Edina vezetőedző együttese, a Saint-Amand HB 30–23-ra kikapott a JDA Bourgogne Dijon vendégeként.

Zsembery Viktória három alkalommal volt eredményes a BM Porrinóban, amely otthon 20–18-ra kikapott a Rocasa Gran Canariától a spanyol női bajnokságban. Török Lilly két találata ellenére a CBM Morvedre 29–21-es vereséggel távozott a Costa del Sol Málaga otthonából. Ogonovszky Eszter három találatával a címvédő Super Amara Bera Bera 21–16-ra nyert a Grafometal Sporting La Rioja ellen.

Szabó Laura és Pénzes Laura is egy gólt szerzett a sereghajtó BSV Sachsen Zwickauban, amely házigazdaként 31–30-ra kikapott a Buxtehuder SV-tól a német női bajnokságban. Faragó Luca három és Kuczora Csenge egy góljával az Európa Liga-címvédő Thüringer HC 28–23-ra nyert a TuS Metzingen otthonában.

