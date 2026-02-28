Két góllal nyert Győrben a Ferencváros

Idén még nem nyert bajnokit a győri férfi kézilabdacsapat, a kisalföldiek abban bíztak, hogy rossz sorozatuk megszakad a Ferencváros ellen. A feszült hangulatú összecsapáson – amelyen a játékvezetők összesen harminc perc kiállítást osztottak ki – szinte végig fej fej mellett haladtak a felek, a végjátékot azonban a nyolcgólos Győri Mátyás irányításával jobban bírta a Ferencváros. Az FTC 34–32-es sikerével tett nagy lépést a nemzetközi kupaindulás kiharcolása felé, míg az ETO idei első sikere még várat magára.

A bennmaradásért küzdő Komló újabb fontos mérkőzést veszített hazai pályán, ezúttal a PLER-től kapott ki három találattal. Kemény László, Tóth Ádám és Gregor Ocvirk hét-hét góllal vette ki részét a sikerből. A kiesőhelyen álló baranyaiaknál Srecko Jerkovic hatszor volt eredményes. A Balatonfüred otthon 29-24-re nyert a Gyöngyös ellen úgy, hogy már a szünetben (19-9), majd a hajrában (29-19) is tízzel vezetett. Füstös Ádámnak 12 védése volt a házigazdáknál.

A sereghajtó Budakalász 31-24-re kikapott a NEKA otthonában s a hazaiak remek védekezését jól mutatja, hogy az első félidőben 26 kapura lövése volt, a vendégeknek viszont mindössze 16, és ez a különbség megmaradt a meccs végéig. Gazsó Péter 11 góllal, Podoba János 11 védéssel vette ki részét a sikerből. A vendégeknél Nagy Tibor szintén 11 lövést hárított.

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

CSURGÓI KK–SZIGETSZENTMIKLÓSI KSK 37–19 (18–8)

Csurgó, 800 néző. V: Bíró, Kiss O. B.

CSURGÓ: ZAPONSEK – Szűcs B. 2, Brajovics 3, KISS B. 3, RATKOVIC 4, HERCEG 7, Füstös B. Csere: VÁCZI D. (kapus), D. Alilovic 7 (2), Pipp, Németh B., Vasvári, Maracskó 5, ROTIM, Gábor M. 1, HORVÁTH P. 5 (3). Edző: Alem Toszkics

SZIGETSZENTMIKLÓS: Holló B. – Turák 1, Butorac 4 (2) , KOVÁCS M. 5, Mazák, Spacsek 1, Brandt. Csere: Mojszilov, Perényi (kapusok), Lakosy 1, Hoffmann 2, Tóvizi 1, Gábori, Van Dijk 2, Márton B. 2. Edző: Imre Vilmos

Az eredmény alakulása. 5. perc: 4–1. 15. p.: 11–4. 25. p.: 14–6. 36. p.: 22–9. 41. p.: 24–10. 48. p.: 29–10. 54. p.: 33–13. 57. p.: 36–16.

Kiállítások: 4, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 5/5, ill. 3/2

MESTERMÉRLEG

Alem Toszkics: – Tudtuk, hogy lesznek hiányzói ellenfelünknek, de ez nem befolyásolta az elképzeléseinket. Jól védtek a kapusaink, kevés ziccert hagytunk ki, lendületesen támadtunk, mindent betartottak a játékosaink. Nincs ekkora különbség a két csapat között.

Imre Vilmos: – Ez a találkozó az ékes bizonyítéka, hogy minden mérkőzés mentálisan dől el. Nem az a baj, hogy kikaptunk, hanem az, hogy későn ébredtünk, nem védekeztünk és elengedtük a Csurgót. Ezt a csapatot a hiányzóinkkal sem biztos, hogy tartottuk volna. Bízom benne, hogy csak a mérkőzést vesztettük el, a hitünket és a győzni akarásunkat nem.

BALATONFÜREDI KSE–HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS 29–24 (19–9)

Balatonfüred, 450 néző. V: Bócz, Wiedemann

BALATONFÜRED: FÜSTÖS Á. – FEKETE B. 4, ROZMAN 5, MELNYICSUK 4 (1), Garajszki 2, VARGA M. 6, BÓKA 3. Csere: Deményi (kapus), Ambrus, Kovács B., Szretenovics, Németh Balázs, Tóth N., SIMOKICS 4, Klucsik, Szabó L. 1 (1). Edző: Kiss Ákos

GYÖNGYÖS: Marczika – Jaros, Nagy Á. 2, Hegedűs M., Lang 2, Ubornyák 1, Edwards 1. Csere: TOMICS 1 (kapus), MENDES 4, BÁLINT B. 5, Végh B. 2, Schaffer 2 (2), Gráf 2, Dobi 1, Jóga 1. Edző: Bíró Balázs

Az eredmény alakulása. 6. perc: 3–0. 12. p.: 6–1. 17. p.: 10–4. 21. p.: 12–5. 26. p.: 17–6. 35. p.: 21–11. 42. p.: 23–15. 48. p.: 27–16. 55. p.: 29–19

Kiállítások: 10, ill. 6 perc

Hétméteresek: 2/2, ill. 5/2

MESTERMÉRLEG

Kiss Ákos: – Nagyon fontos két pontot szereztünk. Mindvégig koncentráltan és határozottan védekeztünk, mindez jó kapusteljesítménnyel párosult. A győzelmünk egy pillanatig sem forgott veszélyben, bízom a hasonló folytatásban.

Bíró Balázs: – Az első félidőben sajnos mélyen tudásunk alatt játszottunk. Ekkor húsz perc alatt el is dőlt a két pont sorsa.

ETO UNIVERSITY HT–FTC-GREEN COLLECT 32–34 (16–17)

Győr, 800 néző. V: Paska, Vastag.

GYŐR: Pásztor I. 1 – Nagy M. 3, Stepancic 3, EKLEMOVIC M. 5, Szrnka 3, Dissinger 1, HÁRI 7 (3). Csere: BRASEN, Lovistyek (kapusok), Zakor, Dely 2, Grgic 4, Szmetán 2, Kusan 1, Tárnoki. Edző: Kilvinger Bálint

FERENCVÁROS: Győri K. 1 – CSANÁLOSI 7 (5), ANCSIN 9, Karai 1, Debreczeni 3, GYŐRI M. 8, Kovacsics. Csere: Hajós (kapus), Csörgő 2, Tóth P. 1, Füzi 1, Koller, Juhász Á. 1. Edző: Pásztor István

Az eredmény alakulása. 7. perc: 3–2. 11. p.: 4–5. 15. p.: 8–7. 18. p.: 11–9. 26. p.: 14–14. 34. p.: 18–21. 42. p.: 23–23. 46. p.: 23–26. 49. p.: 26–27. 56. p.: 30–30. Kiállítások: 14, ill. 16 perc. Hétméteresek: 3/3, ill. 5/5

MESTERMÉRLEG

Kilvinger Bálint: – A mérkőzés fordulópontjaiból az FTC jött ki jobban. Hiába kapaszkodtunk vissza többször is, a végjátékban nem tudtuk átvenni a vezetést. Sajnálom, mert küzdöttünk, csupán apróságok hiányoztak a győzelemhez.

Pásztor István: – Ugyanolyan kemény rangadót játszottunk az ETO-val, mint az eddigiekben, az összecsapáshoz igazodó játékvezetéssel. A védekezésünk most volt a legjobb, a végén okosan és taktikusan játszott a csapat.

CARBONEX-KOMLÓ–PLER BUDAPEST 28–31 (13–17)

Komló, 900 néző. V: Nagy F., Turóczy.

KOMLÓ: Vjunyik – URBÁN 3, Váczi M. 2, Borsos 1, Szöllősi O., Ács P. 2, Menyhárt 1. Csere: Ágoston Á. (kapus), Gulyás G. 4 (3), JERKOVIC 6, KOVACSEVICS 4, Zennadi 2, Ág 2, Pauló, Varga Sz. 1. Edző: György László

PLER: Bősz – TÓTH Á. 7, MARKEZ 5, Vuksic, KEMÉNY 7, OCVIRK 7 (4), Sunajko S 1. Csere: KRÁNITZ (kapus), Mikita, Pordán, Fekete 3, Groff, Albek 1 (1). Edző: Lepsényi Sándor

Az eredmény alakulása. 4. perc: 2–2. 10. p.: 6–6. 18. p.: 9–11. 24. p.: 11–13. 34. p.: 14–19. 46. p.: 21–24. 53. p.: 23–28. 58. p.: 26–31.

Kiállítások: 4, ill. 4 perc.

Hétméteresek: 3/3, ill. 5/5

MESTERMÉRLEG

György László: – Végig a PLER irányította a játékot, már a szünetig jelentős előnyre tett szert. Mi olyan hibákat követtünk el, amiket nem kellett volna, mert sok dolgot előre megbeszéltünk. A végén csak kozmetikázni tudtunk az eredményen, a vendégek megérdemelten győztek.

Lepsényi Sándor: – Kreatívak voltunk támadásban, elégedett lehetek a csapatommal. Mindenképpen hoznunk kellett ezt a mérkőzést, ha nem győztünk volna, a komlóiak feljönnek ránk.

LIQUI MOLY NEKA–CYEB-BUDAKALÁSZ 31–24 (14–9)

Balatonboglár, 250 néző. V: Altmár, Horváth M.

NEKA: PODOBA – Szűcs B. 4, Kathi S. 1, Tóth L. 3, MÉSZÁROS M. 6, GAZSÓ 11 (4), Kovács D. 1. Csere: Mikler K. (kapus), Bugyáki, Kovács T., Vári 1, Grünfelder 2, Kardos 1, Török Á. 1, Balogh D. Edző: Sótonyi László

BUDAKALÁSZ: NAGY T. – Varjú 2, Kovács Á. 2, Mátés 3 (1), Tyiskov, Fórizs 4, Száva 1. Csere: Takács Á. (kapus), Dávid M., FEKETE G. 6, Polcar, Vuleta 1, Tájok, Szujó 1, Korbel 4, Forgács. Edző: Csoknyai István

Az eredmény alakulása. 8. perc: 3–3. 11. p.: 5–4. 16. p.: 8–4. 22. p.: 8–6. 26. p.: 10–8. 28. p.: 13–8. 34. p.: 17–11. 42. p.: 22–15. 47. p.: 26–20. 50. p.: 28–20.

Kiállítások: 2, ill. 8 perc

Hétméteresek: 5/4, ill. 2/1

MESTERMÉRLEG

Sótonyi László: – Feszült mérkőzésen vagyunk túl, tudtuk, hogy ez óriási lehetőség számunkra céljaink elérése felé. Ennek ellenére korát meghazudtolóan, nagyon taktikusan játszott a csapat. A második félidő elején akadt kis hullámvölgy védekezésben, de sikerült támadásban ellensúlyozni. Már tradicionális, hogy tavasz elején nagy lendületben van a csapat, kezd összeérni a játék, de még így is sok tényező van, ami javításra szorul.

Csoknyai István: – Nagy munkát végzett a NEKA a mérkőzésen. Nem lepett meg bennünket, ennek ellenére simán kikaptunk. Nagyon sok technikai hibát követtünk el, de talán Nagy Tibor védéseinek köszönhetően nem lett nagy a különbség.

M Gy D V L–K Gk P 1. Veszprém 17 17 – – 684–463 +221 34 2. Szeged 18 15 1 2 628–491 +137 31 3. Tatabánya 16 13 – 3 496–448 +48 26 4. FTC 17 10 1 6 560–535 +25 21 5. Csurgó 18 7 3 8 506–494 +12 17 6. Balatonfüred 17 8 1 8 453–487 –34 17 7. Győr 17 7 2 8 507–511 –4 16 8. NEKA 17 6 3 8 465–490 –25 15 9. PLER 17 6 2 9 446–498 –52 14 10. Szigetszentmiklós 18 6 1 11 463–529 –66 13 11. Gyöngyös 17 6 – 11 452–497 –45 12 12. Budai Farkasok-Rév 17 3 4 10 451–512 –61 10 13. Komló 17 3 2 12 454–510 –56 8 14. Budakalász 17 2 2 13 458–558 –100 6 AZ ÁLLÁS

Tabella és részletes jegyzőkönyvek hamarosan!