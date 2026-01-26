NB II: új játékos érkezett Békéscsabára és Tiszakécskére

A Békéscsaba érkezője, Pintér Bence elsősorban a középpályán és védelemben bevethető. Korábban szerepelt a Csákvár, a Videoton, a Puskás Akadémia, a Kelen SC, valamint a Csíkszereda csapatában is, most viszont Szatmárnémetiből, a román másodosztályú CSM Olimpia Satu Mare együttesétől érkezett a Viharsarokba.

A játékos a felkészülési időszakban már több edzőmeccsen is pályára lépett és teljesítményével meggyőzte a szakmai stáb és a klubvezetőséget. A Békéscsaba kerete ezzel szinte teljesnek mondható.

A Tiszakécske is erősített, mégpedig az Egyesült Államokban, a Chicago Fire Akadémiáján nevelkedő Kócs-Washburn Erikkel, aki a támadószekcióban jelenthet erősítést a csapat számára.

„Kettős állampolgár vagyok, az Egyesült Államokban születtem, Chicago-ban nőttem fel, s ott futballoztam 19 éves koromig a Chicago Fire Academy-n – ecsetelte a klubhonlapon. – Utána igazoltam Magyarországra, Debrecenbe, onnan Mezőkövesdre kerültem, legutóbb pedig másfél évig a Kozármisleny csapatában futballoztam. Alapvetően szélsőként szeretek futballozni, de a támadószekcióban bárhol komfortosan érzem magam. Nagyon jól fogadtak a játékostársak; nyilván még össze kell szoknunk a pályán, de jók a benyomásaim. A taktika és a játékfelfogás illik a karakteremhez. Ezért is nagyon bizakodó vagyok, mind a csapat szereplését, mind a személyes céljaim elérését illetően. Helyezéseket nem szeretnék mondani, de úgy érzem, hogy bármelyik csapatot megverhetjük ebben a ligában.”

A kécskeiek kerete még nem végleges, a csakfoci.hu információja szerint Sós Bence (aki ősszel kölcsönben a KBSC-nél szerepelt, de télen visszatért a Topolyához) pályára lépett a Vasas elleni vasárnapi felkészülési meccsen, és van esély a leigazolására.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRÉNÉL

Érkezett: Kelemen Dávid (FK Csíkszereda – Románia), Major Gergő György (Puskás Akadémia II), Nagy Richárd (Szentlőrinc), Papp Áron (Szeged-Csanád GA II), Pintér Bence (CSM Olimpia Satu Mare – Románia)

Távozott: Csató Martin (?), Harsányi István (Szentlőrinc), Kristóf Márk (DVTK – kölcsönből vissza), Márkus Attila (visszavonult)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A TISZAKÉCSKEI LC-NÉL

Érkezett: Kiss Ágoston (Vasas), Kócs-Washburn Erik (Kozármisleny), Körmendi Kevin (Kisvárda – kölcsönbe)

Távozott: Grünvald Attila (?), Juhász Gergő (?), Szmola Bálint (?), Vukk Zsombor (Nyíregyháza – kölcsönből vissza)