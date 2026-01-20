Nemzeti Sportrádió

Bolgár játékossal erősített a Vasas Óbuda női röplabdacsapata

2026.01.20. 16:25
Fotó: vasasvolleyball.hu
Darija Ivanova Kiss Gréta Vasas Óbuda
Bolgár játékossal erősítette meg keretét a bajnoki és kupacímvédő Vasas Óbuda női röplabdacsapata.


Darija Ivanova a távozó Kiss Gréta pótlására érkezett – számolt be róla kedden az egyesület honlapja. A 22 éves ütő az előző szezon második felében a Fatum Nyíregyháza játékosa volt, ebben az idényben pedig az Alba Blaj együttesében szerepelt, amellyel a román sorozatok mellett a Bajnokok Ligájában is tapasztalatot is gyűjtött.

„Nem izgulok annyira a mostani klubváltásom miatt, mert ismerem a magyar mezőnyt, a csapatokat, a termeket, és a Vasasról csupa jót hallottam. Már az előző szezon végén beszéltem a szüleimmel arról, hogy milyen jó lenne egyszer Budapesten lakni és itt játszani, így amikor az ügynököm hívott a lehetőséggel, egy pillanatig sem haboztam” – emelte ki Ivanova, aki kedden csatlakozott az Extraligában százszázalékos teljesítménnyel éllovas csapat edzéséhez. Amennyiben addig minden papírmunkát sikerül elintézni, a friss igazolás akár már szombaton, a MÁV Előre ellen pályára léphet.

A magyar válogatott Kiss Gréta nyáron érkezett a klubhoz és egy olasz másodosztályú ajánlat miatt kérte szerződése felbontását – amibe a klub bele is egyezett –, ezért vált szükségessé új röplabdázó szerződtetése.

(MTI)

 

