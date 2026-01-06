Liam Rosenior a Chelsea új vezetőedzője – hivatalos

Az elmúlt másfél évben a francia Strasbourgot irányító Liam Rosenior követi a napokban távozó Enzo Marescát a Chelsea vezetőedzői posztján, a szakember kedd délelőtt sajtótájékosztatón erősítette meg kinevezését, majd nem sokkal később a klub is bejelentette a 41 éves tréner szerződtetését.

Chelsea Football Club is delighted to announce the appointment of Liam Rosenior as head coach of the men’s team.



Welcome to Chelsea, Liam! 🔵 — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 6, 2026

„Óriási megtsizteltetés, hogy egy ilyen klubnál szóba kerültem, és most már úgy tűnik, én leszek a csapat vezetőedzője. Még nem írtam alá, de a szóban már megállapodtunk mindenről, a következő néhány órában valószínűleg sor kerül a szerződésem véglegesítésére. Azért vagyok itt, hogy személyesen válaszoljak a kérdésekre” – idézte Roseniort a Sky Sports.

Liam Rosenior személyében „házon belül” pótolta Marescát a Konferencialiga és a klubvilágbajnokság címvédője, a francia bajnokságban tavaly a 7. helyen végző, s jelenleg is ebben a pozícióban tartózkodó Strasbourg ugyanis a Chelsea fiókcsapatának számít.