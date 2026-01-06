Nemzeti Sportrádió

Liam Rosenior a Chelsea új vezetőedzője – hivatalos

2026.01.06.
Liam Rosenior (Fotó: Getty Images)
A kluvilágbajnok és Konferencialiga-győztes Chelsea hivatalos fórumain bejelentette: az elmúlt másfél évben a Strasbourgot irányító LIam Rosenior lesz a napokban menesztett Enzo Maresca utódja.

Az elmúlt másfél évben a francia Strasbourgot irányító Liam Rosenior követi a napokban távozó Enzo Marescát a Chelsea vezetőedzői posztján, a szakember kedd délelőtt sajtótájékosztatón erősítette meg kinevezését, majd nem sokkal később a klub is bejelentette a 41 éves tréner szerződtetését.

„Óriási megtsizteltetés, hogy egy ilyen klubnál szóba kerültem, és most már úgy tűnik, én leszek a csapat vezetőedzője. Még nem írtam alá, de a szóban már megállapodtunk mindenről, a következő néhány órában valószínűleg sor kerül  a szerződésem véglegesítésére. Azért vagyok itt, hogy személyesen válaszoljak a kérdésekre” idézte Roseniort a Sky Sports.

Liam Rosenior személyében „házon belül” pótolta Marescát a Konferencialiga és a klubvilágbajnokság címvédője, a francia bajnokságban tavaly a 7. helyen végző, s jelenleg is ebben a pozícióban tartózkodó Strasbourg ugyanis a Chelsea fiókcsapatának számít.

 

