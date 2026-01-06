Nemzeti Sportrádió

Hegyi Krisztián: Izgatottan várom a következő fél évet itthon

2026.01.06. 10:01
Fotó: FB/MTK Budapest
Címkék
MTK Budapest labdarúgó NB I Hegyi Krisztián
Hegyi Krisztián, az angol labdarúgó Premier League-ben szereplő West Ham United kapusa azt mondta, izgatottan várja a következő fél évet, amelynek során kölcsönben az MTK Budapest csapatát erősíti majd.

A 23 éves kapus az elmúlt kilenc hónapban sérülése után a rehabilitációját végezte Londonban, a közelmúltban pedig hat meccsen már védhetett angol klubja színeiben.

„Kalandos év van mögöttem, de mentálisan megedzett” – nyilatkozott az M1 aktuális csatornának a játékos, aki emlékeztetett, hogy mielőtt megsérült, jól ment neki a játék.

A 196 centiméter magas Hegyi – aki 2018 óta futballozik a West Ham utánpótlásában – tavaly tavasszal, a DVSC-ben hét remek mérkőzést produkált, Marco Rossi szövetségi kapitány meghívta a felnőtt válogatott keretébe is, de a nemzeti csapatnál combizomszakadást szenvedett, majd műtéten esett át.

A 25-szörös U21-es válogatott futballista úgy fogalmazott, ugyanúgy akarja kezdeni a mostani évet, mint a tavalyit, persze a sérülést szeretné elkerülni. Mint mondta, az első benyomásai nagyon pozitívak az MTK-nál, jól fogadták a társak, ő pedig azon lesz, hogy a pályán nyújtott teljesítményével még jobban elfogadtassa magát. Nem kapott ígéretet arra, hogy ő lesz az első számú kapus, de az edzéseken mindent el fog követni azért, hogy ez így legyen.

„Szerintem tökéletes platform nekem ez a következő hat hónapra, hogy elsajátítsam azt, ami Nyugat-Európában nagyon fontos, a labdakihozatalt és a kapus játékba avatkozását. Hogy fejlődjek ezeken a területeken” – nyilatkozott Hegyi, aki az NB I mellett korábban kölcsönben szerepelt már Hollandiában és Skóciában is.

Mint mondta, kimondott példaképe nincs, de nagyon tetszik neki a Liverpoolt erősítő brazil Alisson Becker játéka, őt próbálja követni.

A Fizz Liga küzdelmei január végén folytatódnak, a fővárosi csapat – amelynek Pinezits Máté személyében új vezetőedzője van – a kilencedik helyről vág neki a tavaszi szezonnak.

