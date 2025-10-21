Magabiztosan verte meg a bajnok az újoncot a női röplabdabajnokságban

Éppen korábbi sikercsapata, a Vasas Óbuda ellen tért vissza hét év szünet után a női élvonalba Jókay Zoltán (a piros-kékek fiókcsapata ellen azért már dirigált a második vonalban). Túl sok sikerélményben ezúttal nem volt része, igaz, erre nagyon nem is számítottak, hiszen a TFSE kizárólag magyar játékosokat foglalkoztat, s a bajnokcsapat ellen ez azért kevés. A BL-selejtezőre készülő Vasas az első szettet 13-ra, a másodikat 14-re nyerte. A harmadik felvonás elején úgy tűnt, hogy ezúttal sikerül szorosabbá tenni a játszmát, de aztán egy 7:1-es sorozattal megint megléptek a vendégek, sőt, végül ez lett a legsimább játszma.

A meccs legeredményesebb játékosa a szlovák Karin Sunderliková volt 21 ponttal, míg a hazaiaknál Kis Dorottya 9-ig jutott.

RÖPLABDA

TIPPMIXPRO EXTRALIGA, NŐK

TFSE–VASAS ÓBUDA 0:3 (–13, –14, –11)

Budapest, Csörsz u., 520 néző. V: Barabás, Bátkai-Katona.

TFSE: Boros 1, Tatár 4, Nagy V. 7, Kis 9, Tátrai Zs., Zen 1. Csere: Kucsera, Weidemann (liberók), Tarr 3, Takács V. 2, Olcsváry, Vértes Sz, Nagy Zs. Edző: Jókay Zoltán

VASAS: Kiss G. 6, Fekete F. 6, SUNDERLIKOVÁ 21, Ohwobete 7, Vilvert 5, Leite 1. Csere: Juhár, Szalai (liberók), Boskó, Csereklye 1, Zsombók E. 2, Glemboczki 8, Papp 3. Edző: Janisz Athanaszopulosz

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 1:0, 2:6, 3:10, 5:14, 7:20, 12:22, 13:24. 2. játszma: 0:2, 2:8, 7:13, 7:17, 11:19, 14:23. 3. játszma: 0:1, 2:2, 3:5, 5:13, 7:18, 6:15, 7:19, 11:23