Strandröplabda: először juthat itthon négy közé magyar páros

Hároméves szünet után rendeznek Magyarországon újra nemzetközi szintű strandröplabdaversenyt. Először 2017-ben volt hazánkban ilyen jellegű torna, akkor és a következő évben is a siófoki Beach Aréna volt a helyszín, és satellite-versenynek nevezték. Ezt követően költözött a budakalászi Lupa Beachre – ekkor már „egycsillagos verseny” volt a besorolása –, amely 2019 és 2022 között (leszámítva a pandémia miatt kimaradó 2020-as évet) volt a házigazda.

Az első két évben nem termett babér a mieinknek, még mérkőzést sem tudtak nyerni párosaink, aztán már a Lupán két fiatal, Vasvári Zsófi és Vecsey Fanni törte meg a jeget. Azóta már többször a negyeddöntőig jutottak a mieink: 2021-ben a nőknél Szombathelyi Szandra és Villám Lilla, a férfiaknál pedig Hajós Artúr és Stréli Bence zárt az ötödik helyen, s utóbbiak egy évvel később ismételtek.

A hároméves szünet alatt sok víz lefolyt a Dunán, versenyzőink közül tavaly Stréli és Dóczi Domonkos már nyert ilyen kategóriájú viadalt, a nőknél pedig az idén Villám Kun Stefániával lett második. Így aztán bízhatunk benne, hogy hazai pályán is sikerül a négy közé kerülés, már csak azért is, mert az eddig említettek közül jó néhányan ott lesznek majd a Budapest Gardenben.

A férfiaknál az idei ob-döntőre újra összeálló és a hatodik címét megnyerő, két hete Kínában ezüstérmes Hajós és Stréli mellett ott lesz az U18 után az U20-asok között is Európa-bajnoki bronzérmet szerző Tari Bence és Veress Ákos, a tavaly még Strélivel induló Dóczi, aki ezúttal Niemeier Lukas oldalán versenyez. Az idei ob-ezüstérmes Bogáncs Bálint Borbély Boldizsárral áll majd homokra a 16-os főtáblán, míg a selejtezőben az idei első két ob-fordulót megnyerő Kunert Mátyás és Polgár Levente próbál majd szerencsét.

A nőknél az ob-döntőt elvesztő, de idén kitűnő nemzetközi eredményekkel büszkélkedő Kun és Villám lesz a verseny első kiemeltje, de ott lesz a főtáblán az ob-t megnyerő Vasvári testvérpár, valamint az ott bronzérmes Honti-Majoros Chiara és Posztós-Szabó Adrienn, illetve a negyedik Gubik Hanna és Nagy Eszter, míg a selejtezőben ezúttal tapasztalatszerzés céljából két nagyon fiatal játékos, a 15 éves Dibusz Viktória és a 17 esztendős Kiss-Bertók Emese lép majd homokra.

Ami az ellenfeleket illeti, a férfiaknál a legnagyobb névnek az olimpiai, világ- és Európa-bajnok norvég Anders Mol öccsei, Markus és Adrian számítanak, akik az első kiemeltek lesznek, míg a nőknél a 2015-ös Európai Játékokon bronzérmes, utánpótlás világ- és Európa-bajnok litván Ieva Dumbauskaite, illetve Gerda Grudzinskaite a favorit. Érdekesség, hogy egyéves szünet után láthatjuk Budapesten versenyezni a háromszoros magyar bajnok Vaida Beátát is, aki Francesca Alupei párjaként immár a román színeket képviseli.

A torna összdíjazása tízezer euró (nagyjából négymillió forint) lesz, a belépés díjtalan a nézőknek. Ami érdekesség, hogy a Nemzetközi Röplabdaszövetség (FIVB) ezen az eseményen is teszteli az új szabálymódosítást, amelynek értelmében edzők közreműködhetnek a mérkőzéseken. Ugyan labdamenet közben és között sem beszélhetnek a játékosokkal, csak időkérés alkalmával, technikai időben vagy két szett közötti időtartamban, eddig azonban erre sem volt lehetőség, csak az utánpótlástornákon.

A PROGRAM

Csütörtök: férfi és női selejtezők, 8.30–18.40. Péntek: férfi és női csoportkör, 8.30–18.40. Szombat: férfi csoportkör, 8.30-11.30; férfi és női nyolcaddöntő, 11.30–14.50; férfi és női negyeddöntő, 14.50–18.40. Vasárnap: férfi és női elődöntő, 9–13; bronzmeccs, 13.30–15.30; döntő, 15.30–17.30